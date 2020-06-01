МКСМ приглашает жителей ЛНР принять участие в челлендже о социально значимых поступках

Министерство культуры, спорта и молодежи (МКСМ) ЛНР приглашает жителей Республики принять участие в челлендже, посвященном Дню молодежи. Об этом сообщили в пресс-службе МКСМ со ссылкой на отдел по делам молодежи.

"Призыв творить добро актуален сегодня, как никогда. Во время пандемии коронавируса различные сферы жизнедеятельности, а также жители Республики нуждаются в нашем внимании и поддержке. Мы вместе с вами запускаем челлендж "Здесь и сейчас", приуроченный к празднованию Дня молодежи. Участниками могут стать все желающие", – говорится в сообщении.

В МКСМ пояснили, что желающим присоединиться к челленджу необходимо до 28 июня разместить на своих страницах в социальных сетях "ВКонтакте" и Instagram фотографию или фотоколлаж, повествующие о социально значимом поступке автора.

"Фото должно отражать доброе социально значимое дело, которое ты сделал во время пандемии коронавируса. Чтобы мы тебя заметили, обязательно указывай хештеги #здесьисейчас, #деньмолодежиЛНР, #молодежьЛНР, #доброделЛНР", – уточнили в ведомстве.

Там добавили, что самые креативные посты будут размещены на официальном сайте МКСМ, а также в группе "Молодежь ЛНР" "ВКонтакте".

Ранее министр культуры, спорта и молодежи ЛНР Дмитрий Сидоров сообщил, что праздничные мероприятия, посвященные Дню молодежи, пройдут в Республике в онлайн-формате из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

День молодежи установлен указом главы ЛНР и отмечается в Республике ежегодно 27 июня.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 9,2 млн, из них более 478 тыс. скончались. В ЛНР подтверждены 494 случая заражения коронавирусом.

С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели режим повышенной готовности и предприняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта. К настоящему времени на фоне улучшения ситуации с распространением инфекции большая часть ограничительных мер значительно смягчена.

В Министерстве здравоохранения ЛНР сообщили, что ситуация с коронавирусом в Республике полностью стабилизировалась и находится под контролем Правительства и врачей.

25 июня — Луганск