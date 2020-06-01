Прокуратура заставила коммунальные предприятия выплатить 112 тыс. руб. долга по зарплате

Коммунальные предприятия Первомайска и Жовтневого района Луганска в результате мер, предпринятых сотрудниками органов прокуратуры, погасили задолженность по зарплате на сумму 112 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры ЛНР.

Житель Первомайска написал заявление в прокуратуру о невыплате задолженности по заработной плате после его увольнения с одного из коммунальных предприятий города. После проверки в адрес руководителя предприятия было внесено представление об устранении нарушений закона.

"По результатам рассмотрения представления заявителю выплачена задолженность по заработной плате в размере 46 307 рублей", - говорится в сообщении.

Также заявление о невыплате задолженности по зарплате поступило от жительницы столицы Республики в прокуратуру Жовтневого района Луганска.

"По итогам надзорной проверки, проведенной прокуратурой района, в адрес коммунального предприятия внесено представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого заявительнице выплачена задолженность по заработной плате в полном объеме – 66 328 рублей", - рассказали в Генпрокуратуре.

Ранее генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко сообщал, что сотрудники органов прокуратуры приняли меры реагирования, в результате которых работодатели Республики в 2019 году погасили задолженность по заработной плате почти на 1,2 млрд руб.

25 июня — Луганск