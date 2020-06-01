Проект "Волонтер" передал продуктовые наборы медикам Луганска (ФОТО)

Проект "Волонтер" общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" передал гуманитарную помощь медицинским работникам Луганской городской многопрофильной больницы № 4, оказывавшим помощь больным COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе ОД.Гуманитарную помощь получил 31 медработник луганской больницы. В состав продуктовых наборов вошли рис, растительное масло, зеленый горошек, консервированная кукуруза, томатная паста, сардина в масле, тушеная говядина, макаронные изделия, шоколадные конфеты и чай.В медучреждение помощь передали депутат Народного Совета ЛНР от ОД "Мир Луганщине" Александр Ермоленко и координатор проекта "Волонтер" Антонина Машкова."Хотелось бы сказать огромное спасибо за высокую оценку нашего труда и за понимание. Спасибо нашему коллективу за слаженный труд. Мы приятно удивлены сегодняшнему мероприятию", - отметила временно исполняющая обязанности главного врача Луганской городской многопрофильной больницы № 4 Ольга Ищенко.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 9,2 млн, из них более 477 тыс. скончались. В ЛНР подтверждены 494 случая заражения коронавирусом.С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели режим повышенной готовности и предприняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта. К настоящему времени на фоне улучшения ситуации с распространением инфекции большая часть ограничительных мер значительно смягчена.В Министерстве здравоохранения ЛНР заявляли, что ситуация с коронавирусом в Республике полностью стабилизировалась и находится под контролем Правительства и врачей.25 июня — Луганск