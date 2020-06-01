Глава ЛНР установил профессиональные праздник – День телевидения
Глава ЛНР Леонид Пасечник своим указом установил в Республике профессиональный праздник - День телевидения.
"Установить в Луганской Народной Республике профессиональный праздник – День телевидения", - говорится в документе.
Праздник будет отмечаться ежегодно 2 июля.
25 июня — Луганск
"Установить в Луганской Народной Республике профессиональный праздник – День телевидения", - говорится в документе.
Праздник будет отмечаться ежегодно 2 июля.
25 июня — Луганск
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