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Глава ЛНР установил профессиональные праздник – День телевидения

Sergey Сегодня, 18:3025Новости
Глава ЛНР установил профессиональные праздник – День телевидения
Глава ЛНР Леонид Пасечник своим указом установил в Республике профессиональный праздник - День телевидения.
"Установить в Луганской Народной Республике профессиональный праздник – День телевидения", - говорится в документе.
Праздник будет отмечаться ежегодно 2 июля.
25 июня — Луганск

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