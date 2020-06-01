Власти Республики в честь шестилетия ФП ЛНР наградили отличившихся профсоюзных активистов (ФОТО)

Представители властей Республики в честь шестой годовщины создания Федерации профсоюзов (ФП) ЛНР и Дня профсоюзов ЛНР наградили отличившихся профсоюзных активистов. Об этом сообщили в общественной организации.Там проинформировали, что накануне Дня профсоюзов и шестой годовщины со дня создания ФП ЛНР состоялась встреча профсоюзного актива Республики с заместителем председателя Правительства ЛНР Натальей Тихонской."С Правительством мы очень плотно работаем по разным направлениям и отраслям, в частности, по реорганизации угольной отрасли, которая является базовой для промышленности нашей Республики, а также по развитию внутренней кооперации и многим другим направлениям. Наши инициативы всегда находят поддержку и понимание", – сказал председатель ФП ЛНР Игорь Рябушкин.Тихонская подчеркнула, что "Правительство и профсоюзы Республики очень многое связывает"."Спасибо вам огромное за ваше участие в детском оздоровлении, в интеграционной и гуманитарной программах. Есть очень много направлений нашего взаимодействия, результатами которых можно гордиться. Вы всегда стоите на острие всех проблемных вопросов трудоустройства, реорганизации, социальных гарантий. Желаю, чтобы вы как избранники трудовых коллективов всегда ставили во главу угла справедливость", – обратилась она к профсоюзным активистам.За значительный вклад в развитие Республики, высокий профессионализм и самоотдачу в работе, активное участие в профсоюзной деятельности зампред вручила почетные грамоты и благодарности Правительства ЛНР более 20 отличившимся представителям отраслевых профсоюзов.От имени Народного Совета ЛНР профсоюзных активистов поздравил заместитель председателя парламента Олег Коваль."Совместная работа Народного Совета и профсоюзов ЛНР дает положительные результаты. У нас одна общая цель – развитие Республики и благополучие ее жителей. Профсоюзные активисты поднимают и помогают решать зачастую непростые вопросы, но за ними всегда стоят жизни наших людей, которые трудятся на предприятиях и в учреждениях Республики и делают все для того, чтобы она стала сильной, процветающей. За это вам огромное спасибо!" – сказал Коваль.Он вручил грамоты и благодарности парламента трем профсоюзным активистам. Кроме того, около 30 представителей профсоюзов, а также трудовой коллектив Краснолучского строительного колледжа были отмечены благодарственными письмами Народного Совета ЛНР."Благодарю всех, кто вносит добросовестный трудовой вклад в развитие Республики. Желаю, чтобы труд каждого из вас был всегда востребован и оценен по достоинству", – обратился к собравшимся Рябушкин, пожелав коллегам мира, добра и благополучия.День профсоюзов ЛНР установлен указом главы Республики и отмечается ежегодно 27 июня.Напомним, учредительная конференция, на которой была создана Федерация профсоюзов Луганской Народной Республики, состоялась 27 июня 2014 года в Луганске.25 июня — Луганск