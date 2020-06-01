Зеленский захотел В«пойти в разведкуВ»

«Я иду с вами в разведку, ведь один профессиональный разведчик стоит целой армии противника», – заявил глава государства на мероприятии.

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание нового комитета по вопросам разведки, в ходе которого заявил, что собирается «идти в разведку».Зеленский провел заседание комитета по вопросам разведки, который создал 17 июня, сообщается на сайте главы украинского государства.В ходе заседания он поставил приоритетные задачи, определил главные направления работы комитета, пути усиления разведывательных возможностей. Зеленский также отметил роль комитета по вопросам разведки для выполнения задач по координации, руководству и контролю за деятельностью разведывательных органов Украины и других субъектов разведывательного сообщества.В октябре в соцсетях обсуждали внешний вид украинского лидера в бронежилете, который приехал в нем в Донбасс.