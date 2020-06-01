Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Зеленский захотел В«пойти в разведкуВ»

root Сегодня, 18:4530Новости
Зеленский захотел В«пойти в разведкуВ»

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание нового комитета по вопросам разведки, в ходе которого заявил, что собирается «идти в разведку».
Зеленский провел заседание комитета по вопросам разведки, который создал 17 июня, сообщается на сайте главы украинского государства.
В ходе заседания он поставил приоритетные задачи, определил главные направления работы комитета, пути усиления разведывательных возможностей. Зеленский также отметил роль комитета по вопросам разведки для выполнения задач по координации, руководству и контролю за деятельностью разведывательных органов Украины и других субъектов разведывательного сообщества.
«Я иду с вами в разведку, ведь один профессиональный разведчик стоит целой армии противника», – заявил глава государства на мероприятии.

В октябре в соцсетях обсуждали внешний вид украинского лидера в бронежилете, который приехал в нем в Донбасс.

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: