Выставка фотоснимков "Луганск-43" из рассекреченных архивов США открылась в "Горьковке" (ФОТО)

Выставка "Луганск-43 с высоты птичьего полета" открылась в Луганской республиканской универсальной научной библиотеке (ЛРУНБ) имени Горького в рамках празднования 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.В церемонии открытия выставки приняли участие преподаватели высших учебных заведений, музейные и архивные работники, краеведы, творческая интеллигенция города, читатели библиотеки.На восьми стендах размещены фотокопии аэрофотоснимков Луганска, сделанные в марте 1943 года авиационной разведкой гитлеровцев. Эти документы группа неравнодушных к истории города и пожелавших остаться неизвестными меценатов купила в Национальном управлении архивов и документации США (NARA) после снятия с фотографий грифа секретности."Доступ к подобной информации стал возможен в 2020 году и представляет особый интерес в связи с 75-летием Великой Победы. Снимки, сделанные в далеком 1943 году, являются новыми, необычными свидетельствами исторических событий Великой Отечественной войны и могут быть полезны для ученых-историков, сотрудников музеев и архивов, а также всех людей, интересующихся историей родного края", - сказала заведующая отделом краеведческой информации ЛРУНБ Анна Манцыз.Она обратила внимание на то, что несмотря на то, что Луганск был освобожден от немецко-фашистских захватчиков еще в феврале 1943 года, авиация противника летала над городом еще вплоть до сентября того же года: фото сделаны с высоты примерно четыре километра – недосягаемого в то время расстояния для подразделений советской противовоздушной обороны, имевших возможность сбивать цель, удаленную не более, чем на два километра.Библиотекарь подчеркнула, что для людей, которые занимаются историей, выставка фотокопий – "это клад".На представленных фотокопиях документов можно детально увидеть план старой застройки Ворошиловграда, несуществующие уже кварталы и улицы. По мнению научного сообщества Луганска, материалы представляют большую историческую ценность. Одна из причин - среди краеведов нет однозначного мнения о точном расположении тех или иных архитектурных или скульптурных объектов, которые уже утрачены. По мнению Манцыз, данные фотоснимки при детальном изучении помогут разрешить эти сомнения.Также на фотокопиях четко видны оборонительные окопы, траншеи и даже замаскированная военная техника и вооружение Красной Армии."Это очень интересно. Можно часами сидеть изучать, многие люди находят дома своих прадедов, которых уже нет. Я, например, нашел тот дом, в котором я родился", - рассказал посетивший выставку пенсионер Николай Иванович.Луганская писательница, сопредседатель Межрегионального союза писателей ЛНР Наталия Мавроди, работающая над очередной исторической книгой, ознакомившись с фотодокументами, внесла коррективы в свое исследование."Я хочу поздравить всех нас и весь город с этими снимками. Это история, и нам предстоит еще расшифровывать эти кадры, и находить, и открывать. Мне удалось восстановить, как выглядел перекресток улиц Ленина и Пушкина до того, как взорвали уникальные, красивейшие дома в центральной части перекрестка. Вы знаете, я все сетовала, что работа идет медленно, но когда увидела эти снимки, я поняла, что если бы поспешила с изданием, то историческая составляющая была бы искажена", - рассказала литератор.Директор Музея истории и культуры Луганска Ольга Приколота отметила, что музейные сотрудники больше всего доверяют фотографии, так как такой вид документа "не может врать". Она назвала представленные на экспозиции документы уникальными."Мы много говорим о патриотизме, иногда кричим об этом явлении, так вот - я не знаю владельца этого материала, но этот человек настоящий патриот нашего города: он смог приобрести эти фотографии и предоставить их луганчанам. Этим снимкам 77 лет, и эти материалы – серьезное подспорье для музейных исследований. Большое спасибо владельцу этих документов", - поблагодарила ученый.Выставка в библиотеке имени Горького продлится один месяц.Напомним, Луганск (в то время – Ворошиловград) был освобожден от немецко-фашистских войск частями Красной Армии из состава Юго-Западного фронта 14 февраля 1943 года в ходе Ворошиловградской операции. В боях за город сражалась 3-я гвардейская армия, которой командовал генерал-лейтенант Дмитрий Лелюшенко, и 5-я танковая дивизия генерала Ивана Шлемина.В общей сложности Луганск находился под немецкой оккупацией около семи месяцев - 212 дней.4 сентября 1943 года советские войска окончательно освободили Луганщину от немецко-фашистских захватчиков. В боях за край погибли свыше 120 тыс. военнослужащих разных национальностей. Более 400 тыс. жителей области ушли за годы войны на фронт, 286 воинов получили звание Героя Советского Союза, четверо повторили подвиг Александра Матросова.25 июня — Луганск