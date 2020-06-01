Жители ЛНР, проголосовав по Конституции РФ, стали причастными к судьбоносному событию (ФОТО)

Жители ЛНР, имеющие российское гражданство, проголосовав по поправкам в Конституцию РФ, не только выполнили свой гражданский долг, но и почувствовали себя причастными к судьбоносному событию. Об этом они заявили корреспонденту ЛИЦ на участке для голосования в российском Донецке.Первая группа из ста жителей Республики сегодня, 25 июня, приняли участие в голосовании по внесению изменений в Конституцию России."Я считаю, что это наш долг, так как мы уже россияне и паспорта у нас российские. Мы хотим изменить Конституцию, нам нравится, что там внесут изменения, связанные с пенсией, выплатами для маленьких деток и другие изменения", - сказала после голосования жительница Луганска Галина Донцова.Донцова отметила, что процедура голосования была "волнительной и торжественной" и призвала жителей ЛНР, получивших российское гражданство, принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ."Я думаю, ничто не мешает людям приехать и проголосовать. Ведь это такой торжественный момент, радость, что мы причастны к такой огромной и миролюбивой стране и к такому судьбоносному для России событию", - подчеркнула она.Луганчанин Олег Цивин сказал, что голосовал с праздничным настроением."Ехал, потому что с августа 1991 года, когда Украина отсоединилась от Советского Союза, я мечтал стать жителем и гражданином Российской Федерации, и сегодня я с пониманием и осознанием выполнил свой долг (приняв участие в голосовании)", - сказал он.Цивин подчеркнул, что он и его друзья поехали голосовать по собственной инициативе, "осознавая важность данного исторического события".В голосовании по поправкам в Конституцию РФ также приняла участие заместитель министра образования и науки ЛНР Ольга Жданова."Настроение хорошее! Замечательно, что у нас есть такая сегодня возможность реализовать свое конституционное право, свой гражданский долг", - сказала она.Ранее Министерство инфраструктуры и транспорта ЛНР обнародовало расписание автобусных рейсов для поездок жителей Республики, имеющих гражданство Российской Федерации, в российские Донецк, Новошахтинск, Гуково и Красный Сулин с целью участия в общероссийском голосовании по внесению изменений в Конституцию РФ.Ранее Центральная избирательная комиссия ЛНР разъяснила порядок выезда жителей Республики, имеющих гражданство Российской Федерации, для участия в общероссийском голосовании по внесению изменений в Конституцию РФ.Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, позволяющий жителям ЛНР и ДНР получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Глава ЛНР Леонид Пасечник выразил благодарность России за это решение, а также поручил профильным министерствам создать необходимые условия для организации процесса приема документов от жителей ЛНР для последующей выдачи паспортов Российской Федерации. Первый пункт по приему документов от желающих вступить в гражданство РФ открылся в Луганске 6 мая. В настоящее время пункты приема документов на получение российских паспортов действуют во всех городах и районах Республики.МВД ЛНР в рамках совместного проекта с Министерством связи и массовых коммуникаций ЛНР запустило электронную очередь на оформление паспортов Республики и Российской Федерации и совместно с Минкомсвязи - call-центр для информирования жителей ЛНР о готовности паспорта РФ. Регистрация в электронной очереди на оформление паспортов ЛНР, Российской Федерации, а также на прохождение дактилоскопии доступна для жителей всех городов и районов Республики.Первая группа жителей ЛНР получила в упрощенном порядке российские паспорта 14 июня 2019 года.24 апреля 2020 года Путин подписал закон, освобождающий жителей Луганской и Донецкой Народных Республик от уплаты госпошлины за прием в гражданство РФ.Пасечник заявил, что по состоянию на 12 июня более 110 тыс. жителей Республики получили гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.25 июня — Луганск