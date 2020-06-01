Спасибо за напоминание, что нам такое не нужно - с американского посольства убрали флаг ЛГБТ

В Москве произошла вопиющая ситуация. Американское посольство решило, что очень смелое и не боится российских законов, поэтому вывесило флаг ЛГБТ на всеобщее обозрение. Акция была недолгой - спустя пару часов радужный флаг исчез. Что этим хотели доказать американские дипломаты?Может, это была провокация в день голосования по поправкам, когда решается вопрос о защите традиционных семейных ценностей. Или все-таки обычная глупость? В любом случае, спасибо американским друзьям за напоминание, что нам вот этих радужных прелестей в стране не нужно.Люди, конечно, сначала не поверили, мол, как это, в Москве и флаг ЛГБТ, что-то странное, но в соцсетях просто множились фотографии очевидцев. После чего журналисты обратились к Пескову с просьбой разъяснить ситуацию, на что он утвердительно ответил - пропаганда гомосексуализма в нашей стране неприемлема, особенно среди несовершеннолетних. И попросил МИД разобраться в произошедшем.Не знаю, намекнули ли американским дипломатам или сами додумались, но спустя пару часов флаг ЛГБТ сняли с посольства США. Но дело на этом не закончилось. Своей выходкой диппредставители нарушили, как минимум, три российских закона, а значит, должны понести соответствующее наказание. В соцсетях даже предлагают выслать дипломатов вместе с их семьями из страны, а также направить ноту протеста в посольство США за нарушение российского законодательства. Как по мне, справедливо.