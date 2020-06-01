Глава ЛНР установил профессиональный праздник – День телевидения

Глава ЛНР Леонид Пасечник своим указом установил в Республике профессиональный праздник - День телевидения.

"Установить в Луганской Народной Республике профессиональный праздник – День телевидения", - говорится в документе.

Праздник будет отмечаться ежегодно 2 июля.

25 июня — Луганск