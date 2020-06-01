Исчезнувший с экранов ТВ политолог Сатановский назвал условия своего возвращения в эфир

Причиной своего резкого исчезновения с телевизионных экранов политолог и востоковед Евгений Сатановский назвал засилье украинских экспертов в различных политических ток-шоу, которые идут на российских телеканалах.Pr Scr youtube.com / Вечер с Владимиром СоловьевымПо словам Сатановского, участие в телепередачах специалистов из Незалежной превращает их в настоящий балаган, где порой теряется не только нить разговора, но и какой-либо здравый смысл. Провокации, которые регулярно устраивают украинцы на ток-шоу, заставили политолога Евгения Сатановского в знак протекта отказаться от участия в них. Не стала исключением и передача Владимира Соловьева, отмечает «ПолитПазл», ссылаясь на Inforuss.«Все бы ничего, если бы они отстаивали свою точку зрения и называли пути решения проблемы. Но они только и делают, что критикуют, не говоря, как все исправить», – высказал свое негодование по этому поводу политолог, добавив, что искренне недоумевает, почему руководители телеканалов так «любят» участников из Украины, способных свести любой диалог к излюбленной для них теме.Именно по этой причине Сатановский зарекся выступать на российском телевидении. Он не исключил своего возвращения в эфир, но обещал сделать это после того, как ТВ избавится от засилья гостей из Незалежной и в ток-шоу не начнутся дискуссии на более актуальные темы, чем положение дел на Украине.Пример ужасающего поведения в эфире регулярно показывал киевский политолог Вячеслав Ковтун. Его несколько раз «навсегда» прогоняли из студии Владимира Соловьева. И если после первого случая телеведущий все-таки пожалел украинца, то второй эпизод вынудил журналиста пойти на принцип и закрыть двери перед Ковтуном.И теперь постаревший и поседевший Ковтун вынужден загорать на пляжах Одессы вместо эфиров на российском ТВ.Татьяна Ленская