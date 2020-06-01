Синоптики прогнозируют днем 26 июня в ЛНР до 28 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 26 июня будет колебаться от 9 градусов выше нуля ночью до 28 градусов тепла днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 25 июня до 21.00 26 июня на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без существенных осадков, днем местами гроза, ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 9-14, днем 23-28 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 10-12 градусов выше нуля, днем – 26-28 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 10-12 градусов ночью и 24-26 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 11-13 градусов ночью до 25-27 градусов тепла днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 26 июня метеорологи отмечали в 1887 году – плюс 8,2 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1885 году и составляла плюс 38,5 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 26 июня – 03.43, время захода – 21.08. Продолжительность светового дня составит 17 часов 25 минут.

По предварительному прогнозу, 27-28 июня при незначительном колебании температуры воздуха ожидается теплая и сухая погода.

25 июня — Луганск