30 человек заночуют на КПВВ: нет смартфонов, чтоб установить Дій вдома

32 человека, которые хотели въехать на подконтрольную Украине территорию, застряли в пункте пропуска в Новотроицкое, так как у них не оказалось смартфонов, чтобы установить приложение Дій вдома, необходимое для контроля самоизоляции. Об этом сообщает Агентство ООН по правам беженцев в Украине.«Согласно мерам безопасности, связанным с COVID-19, их попросили загрузить приложение Дій вдома на свои телефоны, чтобы выполнить условие самоизоляции. Однако у 32 человек смартфонов не было. Как следствие, им было запрещено пересечение линии разграничения», — говорится в сообщении.По информации агентства, эти люди также не могут вернуться на неподконтрольные территории, «поскольку их имена отсутствуют в предварительно утвержденном списке».Люди спят в палатке возле КПВВ, сообщили в агентстве. Среди них пожилые люди, двое детей, трое онкобольных и один инсулинозависимый человек.«Необходимо срочно найти гуманитарное решение, например, позволить людям подписать личное обязательство о прохождении самоизоляции у себя дома, или разместить их в специально определенных учреждениях для прохождения обсервации», — говорится в сообщении.12 июня в Минздраве сообщали, что въезд с временно оккупированных территорий возможен только при условии регистрации в приложении «Дій вдома».Новости Региона - Сегодня, 21:12 146