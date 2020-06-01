Завтра в Луганске до 28 градусов тепла, переменная облачность, днем возможна гроза
Температура воздуха в регионе 26 июня будет колебаться от 9 градусов выше нуля ночью до 28 градусов тепла днем.
Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.
«С 21.00 25 июня до 21.00 26 июня на территории ЛНР ожидается переменная облачность, без существенных осадков, днем местами гроза, ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 9-14, днем 23-28 градусов тепла», — прогнозируют синоптики.
В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 10-12 градусов выше нуля, днем — 26-28 градусов тепла.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 10-12 градусов ночью и 24-26 градусов тепла днем.
Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 11-13 градусов ночью до 25-27 градусов тепла днем.
Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 26 июня метеорологи отмечали в 1887 году — плюс 8,2 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1885 году и составляла плюс 38,5 градуса.
Время восхода солнца в Луганске 26 июня — 03.43, время захода — 21.08. Продолжительность светового дня составит 17 часов 25 минут.
По предварительному прогнозу, 27-28 июня при незначительном колебании температуры воздуха ожидается теплая и сухая погода. Погода в Луганске - Сегодня, 20:57 106
Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.
«С 21.00 25 июня до 21.00 26 июня на территории ЛНР ожидается переменная облачность, без существенных осадков, днем местами гроза, ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 9-14, днем 23-28 градусов тепла», — прогнозируют синоптики.
В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 10-12 градусов выше нуля, днем — 26-28 градусов тепла.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 10-12 градусов ночью и 24-26 градусов тепла днем.
Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 11-13 градусов ночью до 25-27 градусов тепла днем.
Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 26 июня метеорологи отмечали в 1887 году — плюс 8,2 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1885 году и составляла плюс 38,5 градуса.
Время восхода солнца в Луганске 26 июня — 03.43, время захода — 21.08. Продолжительность светового дня составит 17 часов 25 минут.
По предварительному прогнозу, 27-28 июня при незначительном колебании температуры воздуха ожидается теплая и сухая погода. Погода в Луганске - Сегодня, 20:57 106
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