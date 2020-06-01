В Украине отменяют самоизоляцию для пересекающих КПВВ, но есть одно важное условие

Кабинет министров Украины принял очередное решение по упрощению пересечения линии соприкосновения с неподконтрольными территориями Донецкой и Луганской областей и и административной границы с полуостровом Крым.Об этом сообщает пресс-служба МинВОТ.Так, изменениями отменяется обязательная самоизоляция при пересечении КПВВ на территорию Украины для:сотрудников Миссии Международного комитета Красного Креста и других аккредитованных в Украине дипломатических миссий;участников ВНО и вступительных экзаменов, в том числе для вступления через образовательные центры «Крым-Украина» и «Донбасс-Украина» по приглашению учреждения высшего (профессионального перед высшим) образования вместе с одним сопровождающим лицом, если нет оснований полагать, что они были в контакте с заболевшими COVID-19.Также предусматривается прекращение самоизоляции для людей, пересекающих КПВВ, в случае получения отрицательного результата ПЦР-тестирования на COVID-19.Соответствующие изменения вступят в силу с даты их публикации. Публикация ожидается в ближайшее время.Новости Региона - Сегодня, 20:46 649