Порошенко заявил о шансе Украины "вернуть" Крым

Фото: ReutersУ Киева появился "уникальный шанс" "вернуть" Крым, об этом в эфире радиостанции "Тризуб" заявил экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, передает РИА Новости.По утверждению Порошенко, в условиях падения цен на нефть и "глубокого кризиса" в России Киев может укрепить международную солидарность и "заставить" Москву "уйти из Крыма", так как она якобы "не способна" финансировать полуостров.Украинские политики и общественные деятели регулярно выступают с разнообразными инициативами и планами действий, которые, по их мнению, позволят "вернуть" Крым. На полуострове подобные заявления неоднократно называли мечтами и пустыми надеждами.