Украина запросила помощь у НАТО и ЕС из-за наводнений в стране

«Представительство Украины при ЕС и миссия Украины при НАТО обратились к институтам ЕС и структурам альянса, чтобы активировать механизм гражданской защиты ЕС и привлечь Евроатлантический центр НАТО по реагированию на катастрофы природного и техногенного характера», — заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Фото: ReutersМинистерство иностранных дел Украины обратилось к НАТО и Евросоюзу с просьбой о помощи в связи с наводнениями на западе страны. Об этом сообщает пресс-служба министерства, передает RT.Уточняется, что ведомство рассчитывает на поддержку партнёрами усилий правительства Украины по защите жизни и здоровья украинцев, а также объектов критической инфраструктуры.Ранее президент Украины Владимир Зеленский, прилетевший в пострадавшую от наводнений Ивано-Франковскую область, рассказал, что поражён масштабом разгула стихии.