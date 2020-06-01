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Украина запросила помощь у НАТО и ЕС из-за наводнений в стране

Sergey Сегодня, 09:459Новости
Украина запросила помощь у НАТО и ЕС из-за наводнений в стране
Фото: Reuters
Министерство иностранных дел Украины обратилось к НАТО и Евросоюзу с просьбой о помощи в связи с наводнениями на западе страны. Об этом сообщает пресс-служба министерства, передает RT.
«Представительство Украины при ЕС и миссия Украины при НАТО обратились к институтам ЕС и структурам альянса, чтобы активировать механизм гражданской защиты ЕС и привлечь Евроатлантический центр НАТО по реагированию на катастрофы природного и техногенного характера», — заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Уточняется, что ведомство рассчитывает на поддержку партнёрами усилий правительства Украины по защите жизни и здоровья украинцев, а также объектов критической инфраструктуры.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский, прилетевший в пострадавшую от наводнений Ивано-Франковскую область, рассказал, что поражён масштабом разгула стихии.

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