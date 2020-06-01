В «Vodafone-Украина» рассказали какое оборудование работает в Луганске. Но это не точно



Об этом «Новостям Донбасса» сообщили в пресс-службе «Vodafone-Украина».



"Вопрос аудита обсуждался неоднократно. Во время переговоров мы получаем согласие, а по факту не обеспечивается возможность провести такой аудит. Командировки сотрудников или подрядчиков туда невозможны, так же как невозможно обращаться для проведения аудита к тем компаниям, которые работают на неподконтрольной территории — и это обусловлено законодательством", — отметили в компании.



На данный момент компании известно, что на на неподконтрольной Украине территории Луганской области работает около 85% оборудования, в Донецкой области — «в эфире» около 30% оборудования. Вдоль линии разграничения базовые станции отключены.



«Более точная информация недоступна, поскольку физического доступа к оборудованию у нас нет — наши сотрудники не работают на неподконтрольных территориях, управлять сетью мы можем только удаленно», — добавили в Vodafone.

С 7 по 25 июня на территории ЛНР отсутствовала связь оператора Vodafone. В Луганске заявляли, что это произошло из-за аварии на телекоммуникационном оборудовании на подконтрольной Украине территории. Однако в компании причиной отсутствия связи назвали обесточивание станций. Удобный город - Сегодня, 09:31 183 В рамках работы Трехсторонней контактной группы «Vodafone-Украина» получала согласие на проведение аудита своего оборудования в неподконтрольных районах Донбасса, однако такой возможности компании так и не предоставили.Об этом «Новостям Донбасса» сообщили в пресс-службе «Vodafone-Украина»."Вопрос аудита обсуждался неоднократно. Во время переговоров мы получаем согласие, а по факту не обеспечивается возможность провести такой аудит. Командировки сотрудников или подрядчиков туда невозможны, так же как невозможно обращаться для проведения аудита к тем компаниям, которые работают на неподконтрольной территории — и это обусловлено законодательством", — отметили в компании.На данный момент компании известно, что на на неподконтрольной Украине территории Луганской области работает около 85% оборудования, в Донецкой области — «в эфире» около 30% оборудования. Вдоль линии разграничения базовые станции отключены.«Более точная информация недоступна, поскольку физического доступа к оборудованию у нас нет — наши сотрудники не работают на неподконтрольных территориях, управлять сетью мы можем только удаленно», — добавили в Vodafone.С 7 по 25 июня на территории ЛНР отсутствовала связь оператора Vodafone. В Луганске заявляли, что это произошло из-за аварии на телекоммуникационном оборудовании на подконтрольной Украине территории. Однако в компании причиной отсутствия связи назвали обесточивание станций. Удобный город - Сегодня, 09:31 183

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