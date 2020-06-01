Как прошел ВНО в Луганской области. Мнение организаторов и участников



Как рассказала корреспонденту журналисты заместитель начальника Донецкого регионального центра оценивания качевтва образования Лариса Лащенко, в Луганской области в этом году была высокая явка участников ВНО. Всего в Луганской области было зарегистрирован 3191 участник, а прибыло на ВНО 2760 человек. Т. е. почти 84% зарегистрированных прибыли на пункты оценивания качества образования.

Вчера журналисты разместил фоторепортаж и видео, как проходило тестирование ВНО в помещении Северодонецкой средней школу № 18, в которую прибыли и несколько школьников с неподконтрольной территории, в том числе из Луганска.

О том, как прошло тестирование нашему корреспонденту рассказали и абитуриенты 2020 — участники ВНО.

Новости Региона - Сегодня, 09:16 121 Вчера, 25 июня, в Луганской области прошла первая основная сессия внешнего независимого оценивания — тест по математике.Как рассказала корреспонденту журналисты заместитель начальника Донецкого регионального центра оценивания качевтва образования Лариса Лащенко, в Луганской области в этом году была высокая явка участников ВНО. Всего в Луганской области было зарегистрирован 3191 участник, а прибыло на ВНО 2760 человек. Т. е. почти 84% зарегистрированных прибыли на пункты оценивания качества образования.Вчера журналисты разместил фоторепортаж и видео, как проходило тестирование ВНО в помещении Северодонецкой средней школу № 18, в которую прибыли и несколько школьников с неподконтрольной территории, в том числе из Луганска.О том, как прошло тестирование нашему корреспонденту рассказали и абитуриенты 2020 — участники ВНО.Новости Региона - Сегодня, 09:16 121

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