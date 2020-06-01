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Госбанк ЛНР 27 июня проведет семинар по регистрации и лицензированию кредитных организаций

Sergey Сегодня, 10:150Новости
Госбанк ЛНР 27 июня проведет семинар по регистрации и лицензированию кредитных организаций
Государственный банк ЛНР 27 июня проведет семинар по регистрации и лицензированию кредитных организаций. Об этом сообщили в финучреждении.
"27 июня 2020 года в 09.00 по адресу: Луганск, улица Шевченко, 1 Государственный банк Луганской Народной Республики проведет семинар на тему "Регистрация и лицензирование кредитных организаций", - говорится в сообщении.
Подробную информацию о мероприятии можно узнать на официальном сайте финучреждения Республики.
Ранее Госбанк ЛНР приглашал физических лиц-предпринимателей на семинары "Регистрация агентов финансового рынка".
26 июня — Луганск

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