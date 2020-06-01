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Саакашвили заявил о превосходстве России над Украиной

Sergey Сегодня, 10:450Новости
Саакашвили заявил о превосходстве России над Украиной
Фото: © REUTERS / Valentyn Ogirenko
Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что Россия опережает Украину в вопросе дерегуляции экономики и эффективности налоговой системы. Об этом он заявил во время видеоконференции, запись опубликована в YouTube, передает РИА Новости.
"Меня это очень расстраивает – по дерегуляции Россия ушла далеко-далеко вперед Украины… И по налоговой системе, и по этой системе тоже, давайте будем говорить, как есть", - заявил Саакашвили.

Он отметил, что в России "слушают" бизнес гораздо активнее, чем это делают власти на Украине, которые "все разговаривают", но "воз и поныне там".
"Они выигрывают у нас войну на фронте реформ – ребята, это было главным коньком Украины, как?" – задался вопросом политик.

Ранее Саакашвили заявил, что Украина, в отличие от России, не готова к экономическому кризису, вызванному пандемией коронавируса.

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