Пожар уничтожил ячменное поле и фруктовый сад в пригороде Луганска – МЧС ЛНР

Пожар уничтожил ячменное поле и фруктовый сад в поселке Красный Яр в пригороде Луганска. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.

"В поселке Красный Яр в результате причины, которая устанавливается, пожаром уничтожены ячменное поле, стерня на площади девять га, фруктовый сад на площади три га, сухая трава и посадка на площади пять га на открытой территории. Общая площадь пожара – 17 га", - говорится в сообщении.

Убыток, причиненный огнем, устанавливаются.

Напомним, Центр гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР продлил действие высшего класса пожарной опасности до 30 июня.

Пятый класс пожарной опасности был объявлен метеорологами с 19 по 22 июня и затем продлен до 25 июня.

Напомним, что пожароопасность - это определенное состояние атмосферы: высокий температурный фон, низкое содержание водяного пара в атмосфере, отсутствие дождей и другие факторы, что влечет за собой самовозгорание лесных массивов, сухой травы в полях, парках, особенно при неосторожном обращении с огнем.

Существует пять классов пожарной опасности:

1-й класс – очень малая пожарная опасность,

2-й класс – малая пожарная опасность,

3-й класс – средняя пожарная опасность,

4-й класс – высокая пожарная опасность,

5-й класс – чрезвычайная пожарная опасность.

МЧС обращает внимание на то, что в пожароопасный период в лесах и степях запрещается разведение открытого огня. Запрещается также оставлять в лесной и степной зоне бутылки или осколки стекла, так как фокусирующее солнечные лучи стекло может сработать как зажигательная линза.

26 июня — Луганск