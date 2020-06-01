Госбанк ЛНР определил 17 отделений, которые будут работать в субботу, 27 июня

Государственный банк ЛНР определил 17 отделений, которые будут работать в субботу, 27 июня, посещать их можно только в защитной маске из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщили в финучреждении.

"Госбанк ЛНР уведомляет о том, что в субботу, 27 июня 2020 года, будут работать 17 отделений банка", - говорится в сообщении.

Перечень дежурных отделений Госбанка, работающих в субботу, 27 июня 2020 года:

Дежурные отделения по Луганску:

№ п.п.

Город

Адрес

Время работы с клиентами

1

Луганск

ул. Советская, 61

8-30 - 16-00

2

Луганск

кв. Волкова, 2а

8-30 - 16-00

3

Луганск

кв. Южный, 1а

8-30 - 16-00

4

Луганск

ул. Веселогоровская, 7

8-30 - 16-00

Дежурные отделения на территории Республики:

№ п.п

Город

Адрес

Время работы с клиентами

1

Алчевск

ул. Фрунзе, 40

8-30 - 16-00

№ п.п

Город

Адрес

Время работы с клиентами

1

Антрацит

ул. Петровского, 9

8-30 - 16-00

№ п.п

Город

Адрес

Время работы с клиентами

1

Брянка

микрорайон "Тополь", 11а

8-30 - 16-00

№ п.п

Город

Адрес

Время работы с клиентами

1

Краснодон

ул. П. Котова, 1а

8-30 - 16-00

№ п.п

Город

Адрес

Время работы с клиентами

1

Красный Луч

ул. Ленина, 50

8-30 - 16-00

№ п.п

Город

Адрес

Время работы с клиентами

1

Лутугино

ул. Крупской, 22

8-30 - 16-00

№ п.п

Город

Адрес

Время работы с клиентами

1

Перевальск

ул. Ленина, 39а

8-30 - 16-00

№ п.п

Город

Адрес

Время работы с клиентами

1

Ровеньки

ул. К. Маркса, 134а/1

8-30 - 16-00

№ п.п

Город

Адрес

Время работы с клиентами

1

Свердловск

ул. Энгельса, 32

8-30 - 16-00

№ п.п

Город

Адрес

Время работы с клиентами

1

Стаханов

ул. Ленинградская, 3/1

8-30 - 16-00

№ п.п

Город

Адрес

Время работы с клиентами

1

Кировск

ул. 23-го Партсъезда, 10а

8-30 - 16-00

№ п.п

Город

Адрес

Время работы с клиентами

1

Славяносербск

ул. Ленина, 68

8-30 - 16-00

№ п.п

Город

Адрес

Время работы с клиентами

1

Первомайск

ул. Макушкина, 1а

8-30 - 16-00

Дежурные отделения в субботу будут оказывать следующие услуги и выполнять такие операции:

- выплата всех видов пенсий, социальных пособий и зарплат со счетов физических лиц;

- прием всех видов коммунальных платежей.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 9,2 млн, из них более 479 тыс. скончались. В ЛНР подтверждены 494 случая заражения коронавирусом.

С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели режим повышенной готовности и предприняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта. К настоящему времени на фоне улучшения ситуации с распространением инфекции большая часть ограничительных мер значительно смягчена.

В Министерстве здравоохранения ЛНР заявляли, что ситуация с коронавирусом в Республике полностью стабилизировалась и находится под контролем Правительства и врачей.

26 июня — Луганск