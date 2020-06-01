"Почта ЛНР" введет в обращение марки, посвященные легендарным летчикам Второй мировой (ФОТО)

Государственное унитарное предприятие (ГУП) "Почта ЛНР" введет в обращение художественные марки, посвященные легендарным летчикам Второй мировой войны - Герою Советского Союза Александру Молодчему и французскому писателю Антуану де Сент-Экзюпери. Об этом сообщили на предприятии.ГУП ЛНР "Почта ЛНР" вводится в обращение и считается действительной для оплаты услуг почтовой связи во всех отделениях почтовой связи художественная почтовая марка "", - говорится в сообщении.Марка форматом 43 мм х 33 мм выпущена тиражом 8000 экземпляров, номинальная цена – 52 руб.На марке изображен рисованный портрет Александра Молодчего на фоне картины "ИЛ-4 торпедирует фашистские корабли", даты жизни, год выпуска и номинальная стоимость знака почтовой оплаты.ГУП ЛНР "Почта ЛНР" вводится в обращение и считается действительной для оплаты услуг почтовой связи во всех отделениях почтовой связи художественная почтовая марка "", - проинформировали на предприятии.Знак почтовой оплаты форматом 34 мм х 44 мм выпущен тиражом 8000 экземпляров, номинальная цена - 32 руб.На марке изображен рисованный портрет Антуана де Сент-Экзюпери, эскиз карандашом "Сент-Экзюпери в кабине "Лайтнинга", изображение памятника писателю в Тарфае (Марокко), иллюстрации из книг "Маленький принц", "Смысл жизни", "Ночной полет", даты жизни, год выпуска и номинальная стоимость.Знаки почтовой оплаты можно будет приобрести в отделениях почтовой связи.Александр Молодчий (1920 - 2002) - уроженец Луганска, дважды Герой Советского Союза. За годы Великой Отечественной войны еще дважды представлялся командованием к высшей правительственой награде. Совершил 311 боевых вылетов, в том числе 287 ночных. Генерал-лейтенант авиации.Антуан де Сент-Экзюпери (1900 - 1944) — французский литератор и профессиональный летчик, лауреат нескольких высших французских литературных премий, обладатель Национальной книжной премии США. Пропал без вести в 1944 году во время разведывательного полета.26 июня — Луганск