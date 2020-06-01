Российский «Внешэкономбанк» не смог взыскать $3,7 миллиарда с Алчевского меткомбината

Арбитражный суд Москвы 18 июня отказал связанной с российским «Внешэкономбанком» (ВЭБ.РФ) кипрской компании Margit Holding Ltd. в иске о взыскании с украинского ПАО «Алчевский металлургический комбинат» $3,7 млрд долга по кредиту от 27 декабря 2011 года, в том числе $2,1 млрд основной задолженности.Об этом говорится в решении суда, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.В качестве третьих лиц к процессу были привлечены Федеральная служба по финансовому мониторингу и госкорпорация «ВЭБ.РФ».Как следует из материалов дела, кипрская компания (заимодавец) и комбинат (заемщик) 27 декабря 2011 года заключили договор займа, по условиям которого комбинат получает $865 млн для ведения финансово-хозяйственной деятельности. Договор вступает в силу с даты его регистрации в Национальном банке Украины (НБУ) и действует до полного исполнения сторонами обязательств. Договор был зарегистрирован в НБУ 28 декабря 2011 года.Позднее стороны заключили несколько допсоглашений к договору, в результате которых размер займа достиг $2,1 млрд.По данным кипрской компании, она предоставила предприятию путем выделения 8 траншей $2,1 млрд, но Алчевский комбинат вернул лишь около $32,3 млн.Margit Holding Ltd 6 сентября 2019 года направила комбинату в рамках досудебного урегулирования спора требование о возврате займа, однако на момент заседания денежные средства не были возвращены.В судебном акте говорится, что, учитывая, что истец не является резидентом России, компании необходимо подтвердить реальность перечисления денежных средств на счет комбината, «поскольку представленные истцом документы не являются достаточными, чтобы не подвергать сомнению факт поступления денежных средств по валютной сделке».«Суд критически относится к представленным истцом в материалы дела доказательствам, подтверждающим факт выдачи займа в рамках заключенного сторонами договора», — отмечается в документе.Отсутствие реального исполнения договора займа является достаточным и безусловным основанием для отказа в иске о взыскании долга по договору займа, подчеркивается в решении.Алчевский металлургический комбинат входит в корпорацию «Индустриальный Союз Донбасса» (ИСД). Корпорация ИСД, основанная в 1995 году, является интегрированной холдинговой компанией, владеющей пакетами акций предприятий горно-металлургического комплекса. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3204545Экономика - Сегодня, 13:19 148