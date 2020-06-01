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В поле под Краснодоном нашли снаряд и кассетный элемент РСЗО «Смерч»

verter Сегодня, 14:0024Новости
В поле под Краснодоном нашли снаряд и кассетный элемент РСЗО «Смерч»
Сотрудники инженерно-саперных подразделений МЧС обезвредили артиллерийский снаряд и кассетный элемент от реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Смерч», найденные аграриями на полях в Краснодонском районе.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В районе поселков Новосветловка и Семейкино в ходе сельскохозяйственных работ найдены неразорвавшиеся боеприпасы. На одном из полей поселка Семейкино был обнаружен артиллерийский снаряд современного производства калибра 122 мм», — говорится в сообщении.
В поле, расположенном в Новосветловке, саперы нашли боевой кассетный элемент от РСЗО «Смерч».
«Оба взрывоопасных предмета были изъяты и доставлены к месту санкционированного уничтожения», — рассказали в МЧС.
Ранее в Министерстве сообщали, что с начала года по 12 июня саперы МЧС обнаружили 440 взрывоопасных предметов. Происшествия - Сегодня, 13:12 134

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