В поле под Краснодоном нашли снаряд и кассетный элемент РСЗО «Смерч»



Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В районе поселков Новосветловка и Семейкино в ходе сельскохозяйственных работ найдены неразорвавшиеся боеприпасы. На одном из полей поселка Семейкино был обнаружен артиллерийский снаряд современного производства калибра 122 мм», — говорится в сообщении.

В поле, расположенном в Новосветловке, саперы нашли боевой кассетный элемент от РСЗО «Смерч».

«Оба взрывоопасных предмета были изъяты и доставлены к месту санкционированного уничтожения», — рассказали в МЧС.

Ранее в Министерстве сообщали, что с начала года по 12 июня саперы МЧС обнаружили 440 взрывоопасных предметов. Происшествия - Сегодня, 13:12 134 Сотрудники инженерно-саперных подразделений МЧС обезвредили артиллерийский снаряд и кассетный элемент от реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Смерч», найденные аграриями на полях в Краснодонском районе.Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.«В районе поселков Новосветловка и Семейкино в ходе сельскохозяйственных работ найдены неразорвавшиеся боеприпасы. На одном из полей поселка Семейкино был обнаружен артиллерийский снаряд современного производства калибра 122 мм», — говорится в сообщении.В поле, расположенном в Новосветловке, саперы нашли боевой кассетный элемент от РСЗО «Смерч».«Оба взрывоопасных предмета были изъяты и доставлены к месту санкционированного уничтожения», — рассказали в МЧС.Ранее в Министерстве сообщали, что с начала года по 12 июня саперы МЧС обнаружили 440 взрывоопасных предметов. Происшествия - Сегодня, 13:12 134

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