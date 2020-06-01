Лыня. Часть 1. Раскол

Сегодня события, произошедшие на Юго-востоке Украины весной 2014 года, уже кажутся многим далекой историей. Мало кто из россиян детально помнит хронологию того периода. Славянск, Краматорск, Луганск, Донецк, Лисичанск, Северодонецк – это не просто названия населенных пунктов. Это история героизма простого населения Украины, вставшего на защиту своих прав и интересов, своих традиций, своего образа жизни и своей культуры. Вчерашние обыватели встали на защиту своей земли с оружием в руках и смогли дать отпор регулярной армии Украины.

Но были и другие. Те, кто не взяв в руки оружие, спасали, вывозили в Россию, лечили, кормили, одевали, помогали выжить тем, кто неожиданно для себя оказался втянутым в кровавую гражданскую войну. Кто они, первые гуманитарщики, которые помогали Донбассу задолго до того, как границы непризнанных республик пересекли первые белые КАМАЗы МЧС России? Вы знаете этих людей? Вы помните о том, что сделали они для того, чтобы республики Донбасса выстояли и состоялись как территориальные образования? Наверняка многие из вас даже не догадываются о том, что эти люди есть, о том, сколько они сделали. Этот фильм о них. О тех, кто первыми протянул братскому Донбассу руку помощи.