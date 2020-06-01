Старшина ВСУ похищал оружие для продажи диверсантам-националистам – Народная милиция

Военнослужащий ВСУ похищал оружие и боеприпасы для продажи националистам, готовившим диверсии в зоне проведения так назывемой операции объединенных сил. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он рассказал, что "в населенном пункте Бахмут на территории частного домовладения по улице Осипенко сотрудниками СБУ обнаружен схрон с боеприпасами и оружием, среди которых шесть тысяч патронов калибра 5,45 мм, 16 гранат Ф-1, 20 РГД-5, четыре противотанковые мины ТМ-62, восемь противопехотных мин направленного действия МОН-90, 11 гранат РПГ-22, 50 гранат ВОГ-17 и 10 разобранных автоматов АКС-74у, подготовленных к транспортировке".

Осадчий напомнил, что "следователями главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях установлены должностные лица 24-й бригады ВСУ, причастные к хищению оружия и боеприпасов из полевого артиллерийского склада и места хранения инженерных боеприпасов", один из преступников уже задержан.

"Им оказался старшина Ловчев, который признался, что совершал хищение оружия и транспортировку в населенный пункт Бахмут из-за угроз националистов в адрес его семьи, проживающей в поселке Сороцкое Тернопольской области. А за каждую единицу оружия, успешно вывезенного из зоны "ООС", его семье доставлялись денежные средства, якобы от Ловчева", – сообщил представитель оборонного ведомства Республики.

Осадчий добавил, что "обнаружение тайника с боеприпасами стало возможным после задержания 20 июня контрразведчиками СБУ бывшего военнослужащего ВСУ, идейного националиста, участника государственного переворота 2014 года, планировавшего совершение террористического акта путем закладки взрывного устройства у здания 59-го военно-медицинского госпиталя населенного пункта Северодонецк и на железнодорожной станции в населенном пункте Рубежное".

"Задержанный националист сообщил, что изъял необходимое количество взрывчатых веществ из схрона в населенном пункте Бахмут для совершения диверсии, которая была запланирована с целью убеждения военно-политического руководства Украины в необходимости присутствия в зоне "ООС" добровольческих батальонов украинских националистов", – рассказал представитель Народной милиции.

Ранее Осадчий сообщал, что комиссия службы ракетно-артиллерийского вооружения оперативно-тактической группировки ВСУ "Север" выявила в одной из бригад хищение оружия и организацию тайников с ним для дальнейшей продажи.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

26 июня — Луганск