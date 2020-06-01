Жители зоны "ООС" написали 19 жалоб на размещение техники ВСУ у домов – Народная милиция

Жители подконтрольных Украине территорий Луганщины в июне направили командованию "операции объединенных сил" ("ООС") 19 жалоб о размещении в жилых массивах вооружения и техники подразделений ВСУ. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"Командованию "ООС" от жителей временно подконтрольной Украине территории ЛНР за июнь текущего года поступило 19 жалоб о размещении в жилых массивах населенных пунктов вооружения и техники подразделений ВСУ, 15 из них рассмотрены положительно и возымели действие с принятием дисциплинарных мер в отношении должностных лиц", - рассказал он.

В частности, из-за жалобы жителей села Новозвановка киевские силовики переместили за пределы населенного пункта боевую бронированную машину и четыре бронетранспортера.

"Вместе с тем командир 25-й бригады (полковник Олег) Зенченко не принял мер предписанных командованием о перемещении зенитного ракетного комплекса "Оса" с территории складов на южной окраине Войтово, а лишь перегнал технику в соседний ангар", - отметил Осадчий.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

26 июня — Луганск