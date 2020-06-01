Советник главы ЛНР и председатель ФП вручили грамоты и награды профсоюзным активистам (ФОТО)

Советник главы ЛНР Марина Филиппова и председатель Федерации профсоюзов (ФП) Республики Игорь Рябушкин в ходе торжественного собрания, посвященного Дню профсоюзов ЛНР, вручили грамоты и нагрудные знаки отличившимся профсоюзным активистам. Об этом с церемонии награждения, прошедшей в Доме профсоюзов, передает корреспондент ЛИЦ."Профсоюзная деятельность во все времена востребована, поскольку представляет собой единство работающих во имя общих интересов, справедливости и солидарности. Убежден, что благодаря вашему небезразличию, активной общественной деятельности на местах и патриотизму мы сможем выстроить эффективный диалог между руководством Республики и трудящимися", - зачитала приветственный адрес от главы ЛНР Леонида Пасечника Филиппова.Она отметила, что "сложно переоценить роль" профсоюзов, которые "принимают удар на себя" в "непростой ситуации, в которой оказалась Республика".Советник главы ЛНР подчеркнула, что с момента образования ФП в Республике произошло множество позитивных изменений, в числе которых: повышение заработных плат, улучшение условий труда, ремонт и восстановление социально значимых объектов.Филиппова поблагодарила представителей профсоюзов за их активную жизненную позицию и вручила отличившимся грамоты и благодарности главы ЛНР.Председатель ФП выразил коллегам благодарность за их самоотверженный труд и вручил наиболее активным из них ведомственные нагрудные знаки "Профсоюзная доблесть".Ранее власти Республики в честь шестилетия ФП ЛНР наградили отличившихся профсоюзных активистов, а Госбанк ЛНР выпустил памятный знак ко Дню профсоюзов Республики.День профсоюзов ЛНР установлен указом главы Республики и отмечается ежегодно 27 июня.Напомним, учредительная конференция, на которой была создана Федерация профсоюзов Луганской Народной Республики, состоялась 27 июня 2014 года в Луганске. В настоящее время ФП объединяет 37 отраслевых республиканских и территориальных профсоюзов, а также около двух тыс. первичных организаций. Общая численность профсоюзного актива – около 200 тыс. человек.26 июня — Луганск