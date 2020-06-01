Горячие линии по вопросам оптимизации работают на сайтах Минобразования и всех вузов ЛНР

Горячие линии по вопросам оптимизации системы высшего профессионального образования работают на сайтах Министерства образования и науки ЛНР и всех высших учебных заведений Республики. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил министр образования и науки ЛНР Сергей Цемкало."Сегодня работают горячие линии (по вопросам оптимизации) на всех сайтах высших ученых учреждений Республики, в том числе и на сайте Министерства образования", - сказал он.Министр рассказал, что "на сайтах выставлены сравнительные таблицы, которые могут помочь студенту с определением дальнейшего обучения"."Особенно это касается тех студентов, чьи направления будут переведены из одного вуза в другой", - пояснил Цемкало.Министр рассказал, что на сайте Минобразования создан специальный раздел "Оптимизация", в котором собрана вся актуальная информация о процессе реформирования вузов. В данном разделе также опубликован перечень направлений подготовки и специальностей, которые переводятся из одного вуза в другой.Ранее первый заместитель министра образования и науки ЛНР Ольга Долженко рассказала ЛИЦ о том, как будет проходить процесс оптимизации системы высшего профессионального образования в Республике, провести который планируется к новому учебному году.26 июня — Луганск