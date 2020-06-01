Тхэквондисты ЛНР завоевали 30 медалей в онлайн-турнире с участием российских спортсменов (ФОТО)

Юные тхэквондисты Республики завоевали 30 медалей в онлайн-турнире с участием российских спортсменов. Об этом с церемонии награждения представляющих ЛНР победителей и призеров, прошедшей в Доме профсоюзов, передает корреспондент ЛИЦ.Республиканская спортивная федерация тхэквондо ИТФ в рамках интеграционной программы с 8 по 19 июня провела онлайн-турнир по формальным комплексам техник, посвященный Дню России. Мероприятие прошло при поддержке Министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР, в нем участвовало около 80 спортсменов из ЛНР, Москвы, Архангельска и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры."Спортсмены Республиканской спортивной федерации тхэквондо ИТФ завоевали 30 медалей в онлайн-турнире. По результатам состязаний победителями в своих категориях стали 12 спортсменов, серебряными призерами онлайн-состязаний были признаны 11 человек, обладателями бронзовых медалей стали семь спортсменов ЛНР", - рассказала президент спортивной федерации Республики Анна Евсюкова.Она уточнила, что судьи оценивали записанные на видео выступления спортсменов с точки зрения технического содержания, силы и мощи выполнения комплекса техник, дыхания, баланса и ритма."Во время онлайн-турнира мы переживали за вас, смотрели съемки, а вот и результаты – вами гордится наша Республика! Будущих вам побед, достижений, растите и достигайте результатов, чтобы вами гордились", - обратилась к участникам онлайн-турнира депутат Народного Совета ЛНР Нелли Задирака.Она и Евсюкова вручили победителям и призерам онлайн-соревнований грамоты и медали.26 июня — Луганск