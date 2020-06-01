Стоимость контрактного обучения в вузах ЛНР составит от 5 до 30 тыс. руб. в год – министр

Стоимость контрактного обучения в вузах Республики в новом учебном году останется социальной и составит от 5 до 30 тыс. руб. за год. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил министр образования и науки ЛНР Сергей Цемкало."У нас на этот год продлено условие контрактной формы обучения, при которой контракт у нас будет носить социальный характер. Стоимость контракта будет социальной, и колебаться она будет в пределах 5-30 тысяч (рублей). Это годовая оплата", - сказал Цемкало.Он подчеркнул, что "полной стоимости оплаты за контракт в Республике в этом году еще не будет", так как существующий уровень оплаты обучения является "объективной необходимостью поддержки населения"."Основные направления, такие как педагогические, технические, они по стоимости не будут превышать 10-12 тысяч (рублей), - добавил министр.Напомним, в 2019 году Совет министров ЛНР (ныне – Правительство) принял решение о возвращении в систему высшего образования платной контрактной формы обучения.Общественный совет при Министерстве образования и науки ЛНР поддержал идею ведомства о введении платы за обучение для студентов договорной (контрактной) формы обучения сверх выделенных бюджетных мест в вузах ЛНР.26 июня — Луганск