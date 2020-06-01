ЧСПК отменила ограничения на перемещение жителей и транспорта за пределы Свердловска

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР отменила ограничения на перемещение жителей и транспорта за пределы Свердловска, введенные ранее в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства.

"Снять ограничения, введенные в Свердловске пунктом 2.2 протокола ЧСПК при Правительстве ЛНР от 16 июня 2020 года № 36/2020, относительно запрета на передвижение пригородного и междугороднего транспорта, а также перемещения жителей Свердловска за пределы административно-территориальных границ Свердловска", - говорится в протоколе заседания ЧСПК.

Решение вступает в силу с 23.00 26 июня.

Ранее ЧСПК отменила введенные ранее в связи с коронавирусом строгие ограничительные мероприятия в Свердловске, Ровеньках, Антраците и Антрацитовском районе.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 9,4 млн, из них более 482 тыс. скончались. В ЛНР подтверждены 494 случая заражения коронавирусом.

С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели режим повышенной готовности и предприняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта. К настоящему времени на фоне улучшения ситуации с распространением инфекции большая часть ограничительных мер значительно смягчена.

В Министерстве здравоохранения ЛНР заявляли, что ситуация с коронавирусом в Республике полностью стабилизировалась и находится под контролем Правительства и врачей.

26 июня — Луганск