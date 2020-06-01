ЧСПК предложила главе ЛНР ослабить меры, предусмотренные режимом повышенной готовности

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) предложила главе ЛНР Леониду Пасечнику ослабить меры, предусмотренные режимом повышенной готовности, введенным в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства по итогам состоявшегося сегодня заседания ЧСПК.

"Члены ЧСПК обсудили и подготовили предложения главе Луганской Народной Республики относительно послабления мер по выполнению режима повышенной готовности", - говорится в сообщении.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 9,4 млн, из них более 482 тыс. скончались. В ЛНР подтверждены 494 случая заражения коронавирусом.

С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели режим повышенной готовности и предприняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта. К настоящему времени на фоне улучшения ситуации с распространением инфекции большая часть ограничительных мер значительно смягчена.

В Министерстве здравоохранения ЛНР заявляли, что ситуация с коронавирусом в Республике полностью стабилизировалась и находится под контролем Правительства и врачей.

26 июня — Луганск