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ЧСПК предложила главе ЛНР ослабить меры, предусмотренные режимом повышенной готовности

Sergey Сегодня, 18:0030Новости
ЧСПК предложила главе ЛНР ослабить меры, предусмотренные режимом повышенной готовности
Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) предложила главе ЛНР Леониду Пасечнику ослабить меры, предусмотренные режимом повышенной готовности, введенным в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства по итогам состоявшегося сегодня заседания ЧСПК.
"Члены ЧСПК обсудили и подготовили предложения главе Луганской Народной Республики относительно послабления мер по выполнению режима повышенной готовности", - говорится в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 9,4 млн, из них более 482 тыс. скончались. В ЛНР подтверждены 494 случая заражения коронавирусом.
С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели режим повышенной готовности и предприняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта. К настоящему времени на фоне улучшения ситуации с распространением инфекции большая часть ограничительных мер значительно смягчена.
В Министерстве здравоохранения ЛНР заявляли, что ситуация с коронавирусом в Республике полностью стабилизировалась и находится под контролем Правительства и врачей.
26 июня — Луганск

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