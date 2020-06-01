Фонд "Созидание" оплатит жителям ЛНР сопутствующие затраты на получение гражданства РФ

Неправительственная организация фонд "Созидание" в связи с освобождением жителей Донбасса от уплаты госпошлины за прием в гражданство РФ будет оплачивать сопутствующие затраты на получение российского паспорта наиболее пострадавшим от вооруженной агрессии Украины жителям ЛНР. Об этом заявила руководитель фонда Галина Ким.

"Ввиду того, что 17 апреля 2020 года Государственной Думой Российской Федерации был единогласно принят закон, освобождающий от уплаты госпошлины за прием в гражданство РФ жителей Луганской и Донецкой Народных Республик, фонд "Созидание" продолжает оказывать помощь гражданам в части иных затрат на получение российского гражданства", - сказала она.

Руководитель фонда уточнила, что за помощью в виде оплаты госуслуг, связанных с выдачей паспорта РФ, компенсации средств, затраченных на перевод и нотариальное заверение документов, расходов на проезд до места выдачи паспорта и обратно, услуги по изготовлению фотографий могут обращаться следующие категории жителей Республики:

- жители прифронтовых территорий, чьи дома находятся в непосредственной близости от линии соприкосновения и пострадали от агрессии ВСУ;

- военнослужащие (в том числе и бывшие) и члены их семей, проживающие на прифронтовых территориях;

- семьи погибших военнослужащих, проживающие на прифронтовых территориях;

- малообеспеченные граждане (нетрудоспособные граждане, инвалиды и иные граждане, имеющие справку о статусе малообеспеченного, выданную управлением труда и социальной защиты населения города/района), проживающие в наиболее пострадавших от вооруженной агрессии Украины районах (в том числе проживающие на линии соприкосновения).

"Приобретение гражданства Российской Федерации – это гордость для каждого жителя Донбасса. Мы искренне признательны братской России за то, что на сегодняшний день имеем такую возможность. Именно поэтому главной задачей нашего фонда является оказание всесторонней помощи гражданам в приобретении заветного документа", - отметила Ким.

Фонд "Созидание" является неправительственной организацией, действующей на всей территории ЛНР, целями и предметом деятельности которой являются защита прав и интересов жителей Республики, пострадавших в результате агрессии со стороны ВСУ. Ранее организация оказала помощь в уплате пошлины на вступление в гражданство Российской Федерации 194 гражданам ЛНР.

По всем вопросам деятельности фонда "Созидание" следует обращаться на горячую линию организации по номерам телефонов: +38072-177-77-09; +38066-119-04-45.

Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, позволяющий жителям ЛНР и ДНР получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Глава ЛНР Леонид Пасечник выразил благодарность России за это решение, а также поручил профильным министерствам создать необходимые условия для организации процесса приема документов от жителей ЛНР для последующей выдачи паспортов Российской Федерации. Первый пункт по приему документов от желающих вступить в гражданство РФ открылся в Луганске 6 мая. В настоящее время пункты приема документов на получение российских паспортов действуют во всех городах и районах Республики.

МВД ЛНР в рамках совместного проекта с Министерством связи и массовых коммуникаций ЛНР запустило электронную очередь на оформление паспортов Республики и Российской Федерации и совместно с Минкомсвязи - call-центр для информирования жителей ЛНР о готовности паспорта РФ. Регистрация в электронной очереди на оформление паспортов ЛНР, Российской Федерации, а также на прохождение дактилоскопии доступна для жителей всех городов и районов Республики.

Первая группа жителей ЛНР получила в упрощенном порядке российские паспорта 14 июня 2019 года.

24 апреля 2020 года Путин подписал закон, освобождающий жителей Луганской и Донецкой Народных Республик от уплаты госпошлины за прием в гражданство РФ.

Пасечник заявил, что по состоянию на 12 июня более 110 тыс. жителей Республики получили гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.

26 июня — Луганск