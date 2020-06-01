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Сотрудники МГБ задержали министра коммунального хозяйства ЛНР при получении крупной взятки

root Сегодня, 19:1520Новости
Сотрудники МГБ задержали министра коммунального хозяйства ЛНР при получении крупной взятки
Сотрудники МГБ ЛНР задержали министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Михаила Протасова при получении взятки в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Результатом оперативно-розыскных мероприятий стало задержание с поличным министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЛНР Протасова Михаила Алексеевича при получении взятки в крупном размере", - говорится в сообщении.
В МГБ рассказали, что сотрудники Министерства в ходе оперативно-розыскных мероприятий "вскрыли коррупционную схему хищения бюджетных средств в рамках реализации государственных целевых программ".
Следственный отдел МГБ возбудил в отношении Протасова уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 359 "Получение взятки" Уголовного кодекса ЛНР. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
В настоящее время сотрудники Министерства госбезопасности Республики проводят комплекс следственно-оперативных действий, направленных на установление всех лиц, в том числе других чиновников органов исполнительной власти ЛНР, возможно причастных к хищению бюджетных средств, выделяемых в рамках реализации госпрограмм.
Ранее МВД ЛНР сообщило о задержании должностных лиц одного из государственных предприятий Республики, подозреваемых в злоупотреблениях, которые нанесли бюджету ущерб на более чем 21 млн руб.
26 июня — Луганск

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