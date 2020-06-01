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Краснодонская прокуратура заставила предприятие погасить 586 тыс. руб. долга по зарплате

Sergey Сегодня, 19:1518Новости
Краснодонская прокуратура заставила предприятие погасить 586 тыс. руб. долга по зарплате
Краснодонская горрайонная прокуратура заставила одно из коммунальных предприятий района выплатить 586 тыс. руб. долга по зарплате. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры ЛНР.
В ведомстве рассказали, что по результатам проверки, в ходе которой сотрудниками прокуратуры была выявлена задолженность, в адрес руководства предприятия внесено представление об устранении нарушений закона.
"По результатам рассмотрения представления коммунальным предприятием выплачена задолженность по заработной плате в сумме 586 139 руб." – говорится в сообщении.
В результате предпринятых в 2019 году органами прокуратуры ЛНР мер реагирования работодатели Республики погасили задолженность по заработной плате почти на 1,2 млрд руб.
26 июня — Луганск

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