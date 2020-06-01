Краснодонская прокуратура заставила предприятие погасить 586 тыс. руб. долга по зарплате

Краснодонская горрайонная прокуратура заставила одно из коммунальных предприятий района выплатить 586 тыс. руб. долга по зарплате. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры ЛНР.

В ведомстве рассказали, что по результатам проверки, в ходе которой сотрудниками прокуратуры была выявлена задолженность, в адрес руководства предприятия внесено представление об устранении нарушений закона.

"По результатам рассмотрения представления коммунальным предприятием выплачена задолженность по заработной плате в сумме 586 139 руб." – говорится в сообщении.

В результате предпринятых в 2019 году органами прокуратуры ЛНР мер реагирования работодатели Республики погасили задолженность по заработной плате почти на 1,2 млрд руб.

26 июня — Луганск