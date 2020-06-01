Профсоюзы ЛНР и РФ приглашают молодых педагогов поучаствовать в творческом конкурсе

Профсоюз педагогов ЛНР приглашает молодых учителей Республики принять участие в конкурсе творческих работ "Педагогический старт – 2020", организованном профильным московским профсоюзом. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил председатель отраслевого профсоюза ЛНР Олег Коваль.

"Приглашаем молодых педагогов Республики к участию в конкурсе творческих работ "Педагогический старт-2020", который проводят Московская городская организация профсоюза работников народного образования и науки РФ и "Учительская газета – Москва", – сказал он.

Коваль уточнил, что в нынешнем году конкурс проводится на тему "Временный дистант или время для дистанта?"

"Темой конкурсных работ будет работа в дистанционных условиях. Педагоги столкнулись сегодня с новой задачей – расширением дистанционных форм работы, был сделан определенный прорыв в этих наработках. Мы увидели новые подходы, новые разработки. Задача конкурса – поддержать те новации, которые применяются в педагогической среде", – рассказал профсоюзный лидер.

Он сообщил, что прием конкурсных работ будет проводиться с 10 августа по 20 ноября.

"Мы даем возможность нашим учителям, нашим педагогам, состоящим в профсоюзе, подготовить свои презентации для того, чтобы направить их в Москву", – отметил Коваль.

Принять участие в конкурсе могут педагоги в возрасте до 30 лет со стажем работы не менее трех лет. Авторы лучших работ смогут отправиться на подведение итогов в Москву.

"Московская городская организация профсоюза организует торжественный прием, вручит подарки. Кроме того, будет возможность еще раз обменяться мнениями, лучшими практиками с нашими российскими коллегами", – рассказал профсоюзный лидер.

Подробнее с условиями проведения конкурса можно будет ознакомиться на сайте Федерации профсоюзов ЛНР.

"Это уже второй конкурс в этом году, который мы реализуем совместно с москвичами. И дальше мы будем активно развивать наше сотрудничество. Есть планы, чтобы и московские коллеги принимали участие в тех проектах, которые мы реализуем на территории ЛНР", – сказал Коваль.

26 июня — Луганск