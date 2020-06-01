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Суд наказал вырастивших 409 кг конопли жителей ЛНР сроками от 5 до 12 лет - Генпрокуратура

root Сегодня, 20:001Новости
Суд наказал вырастивших 409 кг конопли жителей ЛНР сроками от 5 до 12 лет - Генпрокуратура
Славяносербский районный суд ЛНР приговорил к лишению свободы на срок от пяти до 12 лет трех жителей ЛНР, вырастивших 409 кг конопли. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры ЛНР.
"Суд, проанализировав все доказательства, собранные и проверенные в судебном заседании, учел позицию государственного обвинителя, тяжесть совершенных преступлений, данные о личности подсудимых и признал их виновными, назначив наказание в виде лишения свободы: на срок 5 лет, 10 лет и 6 месяцев и 12 лет - в зависимости от степени вины каждого", - говорится в сообщении.
В Генпрокуратуре рассказали, что "трое жителей Республики посеяли семена конопли на полях, прилегающих к селу Приветное Славяносербского района, после их созревания, они собрали наркосодержащие части растений и хранили их без цели сбыта", при этом "общая масса изъятых правоохранителями растений составила 409 кг 288,96 г".
В ведомстве отметили, что после того, как "апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Луганской Народной Республики вышеуказанный приговор суда оставлен без изменений", он вступил в законную силу.
26 июня — Луганск

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