Суд наказал вырастивших 409 кг конопли жителей ЛНР сроками от 5 до 12 лет - Генпрокуратура

Славяносербский районный суд ЛНР приговорил к лишению свободы на срок от пяти до 12 лет трех жителей ЛНР, вырастивших 409 кг конопли. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры ЛНР.

"Суд, проанализировав все доказательства, собранные и проверенные в судебном заседании, учел позицию государственного обвинителя, тяжесть совершенных преступлений, данные о личности подсудимых и признал их виновными, назначив наказание в виде лишения свободы: на срок 5 лет, 10 лет и 6 месяцев и 12 лет - в зависимости от степени вины каждого", - говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре рассказали, что "трое жителей Республики посеяли семена конопли на полях, прилегающих к селу Приветное Славяносербского района, после их созревания, они собрали наркосодержащие части растений и хранили их без цели сбыта", при этом "общая масса изъятых правоохранителями растений составила 409 кг 288,96 г".

В ведомстве отметили, что после того, как "апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Луганской Народной Республики вышеуказанный приговор суда оставлен без изменений", он вступил в законную силу.

26 июня — Луганск