Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Экс-начальнику Генштаба Украины сообщили о подозрении в госизмене

root Сегодня, 20:150Новости
Экс-начальнику Генштаба Украины сообщили о подозрении в госизмене
Фото: @Zamana.V / Facebook
Украинская прокуратура изменила подозрение экс-начальнику генерального штаба вооруженных сил Украины Владимиру Замане по делу о госизмене, передает RT.
Как сообщает УНИАН со ссылкой на данные следствия, бывший начальник Генерального штаба ВСУ при соучастии с бывшим президентом и двумя экс-министрами обороны в течение 2012-2014 годов осуществляли «целенаправленное снижение обороноспособности Украины с помощью так называемого реформирования ВСУ».

Отмечается, что оно заключалось в сокращении численности, расформировании отдельных воинских частей и подразделений, смене их места дислокации. В частности, речь идёт о Крыме.
Ранее сообщалось, что следователи Государственного бюро расследований Украины сообщили о подозрении в госизмене бывшему президенту страны Виктору Януковичу и двум экс-министрам обороны Дмитрию Саламатину и Павлу Лебедеву.

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: