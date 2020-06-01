Путин впервые провел переговоры с Макроном по видеосвязи

"Это наша общая Победа. Мы в России никогда не забудем тех французов, которые вместе с нашими бойцами сражались на Восточном фронте, вместе с советскими воинами. Это и Нормандия-Неман, и в других подразделениях французы у нас воевали. Тысячи советских граждан воевали в рядах французского сопротивления, на территории самой Франции. И это, безусловно, наше общее достояние — Победа над нацизмом", — сказал Путин.

Фото: © Алексей Никольский / РИА НовостиВладимир Путин провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, встреча прошла в режиме видеоконференции, передает РИА Новости.В начале разговора лидеры поприветствовали друг друга, они общались на "ты".Путин напомнил, что 24 июня прошел парад Победы в Великой Отечественной войне, который пришлось перенести с 9 мая из-за пандемии коронавируса.Он констатировал, что никуда не делись старые проблемы, с которыми нужно продолжать бороться: терроризм, неконтролируемая миграция, изменение климата, различные пандемии.Путин предложил обсудить эти темы, а также ситуацию на Украине, на Балканах, в Сирии и Ливии.Он напомнил также, что в этот день 75 лет назад был подписан Устав ООН. По словам российского лидера, это должно напомнить об актуальности объединения усилий в борьбе с общими проблемами.Помимо этого, глава государства пригласил Макрона приехать с визитом в Россию.