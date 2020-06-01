Синоптики прогнозируют днем 27 июня в ЛНР до 31 градуса тепла

Температура воздуха в ЛНР 27 июня будет колебаться от 10 градусов выше нуля ночью до 31 градуса тепла днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 26 июня до 21.00 27 июня на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 10-15, днем 26-31 градус тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 11-13 градусов выше нуля, днем – 28-30 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 12-14 градусов ночью и 27-29 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 12-14 градусов ночью до 28-30 градусов тепла днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 27 июня метеорологи отмечали в 1883 году – плюс 6,7 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1957 году и составляла плюс 38,1 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 27 июня – 03.44, время захода – 21.08. Продолжительность светового дня составит 17 часов 24 минуты.

По предварительному прогнозу, 28 июня осадков не ожидается, днем 29 июня местами пройдет кратковременный дождь с грозой; температурный фон существенно не изменится.

26 июня — Луганск