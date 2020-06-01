Просто фашизм, ничего особенного

«Этот больной за время жизни обходится народу в 60 000 рейхсмарок. Гражданин — это и твои деньги!» Плакаты с подобными воззваниями с завидной регулярностью публиковали в ежемесячном журнале Бюро расовой политики НСДАП «Новые люди» с 1938 года. Нацию готовили к тому, что от неполноценных граждан, которые являются получателями социальных пособий, а следовательно, сидят на шее у государства, нужно планомерно избавляться. Нация, которая готовится к великим свершениям, должна скинуть с себя балласт и крайне рационально расходовать имеющиеся в ее распоряжении ресурсы.В дальнейшем практически все немцы согласись с тем, что цель оправдывает средства и не мешали Гитлеру уничтожать инвалидов, в том числе и детей, каждый из которых обходился государству в 60 000 рейхсмарок. Народ все понимал, ибо за эти деньги строились танки и самолеты, которые в дальнейшем должны были помочь немцам прийти к мировому господству.Данная нехитрая пропаганда, построенная на декларации очевидной выгоды населения от уничтожения нетрудоспособных граждан, привела к тому, что с молчаливого согласия немцев сначала были умерщвлены душевнобольные, умственно отсталые и наследственно больные, затем дошла очередь до инвалидов и болеющих более 5 лет. По итогам Нюрнбергского процесса нам стало известно, что, благодаря подобной политике, Гитлеру и его приспешникам удалось уничтожить более 275 тысяч инвалидов, часть из которых составляли дети.Еще совсем недавно мы свято верили в то, что приговор Нюрнбергского трибунала раз и навсегда охладит пыл любого политика, который вдруг решит делить людей на нужных и ненужных, на людей хороших и людей низкого качества. Но уже сегодня у меня есть понимание того, что носители идей Гитлера, оценивавшего человеческие жизни исключительно в рейсхмарках, живут и в наши дни."Когда демографически предоставляем такие средства, которые используются семьей, и рождение ребенка происходит не для того, чтобы предоставить ему равные права, образование, а для того чтобы получить материальную помощь, то мы получим, скажу жестко, детей очень низкого качества. Это приводит к тому, что они тоже садятся на государственные средства", – нет, эти слова принадлежат не представителям фашисткой Германии.Данное заявление сделано народным депутатом из фракции "Слуга народа", главой парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галиной Третьяковой.Опять же, обратите внимание, как схожа идеология, процветавшая в фашисткой Германии в конце 30-х годов прошлого столетия, с тем, что сегодня продвигают в массы украинские политики. Людей планомерно убеждают в том, что деньги, имеющиеся в распоряжении государства, нужно использовать рационально, а следовательно, настало время задуматься об избавлении от «социальных паразитов». Если бы подобные высказывания прозвучали из уст какого-нибудь Тягнибока или Яроша, я бы не удивился и, наверное, не обратил бы на подобное своего внимания. Но когда данные предложения озвучивает член правящей партии, представитель парламентского большинства, становится как-то не по себе.Нет, конечно, Третьякова, представительница народа, участвовавшего в разгроме фашисткой Германии, не настаивает на воплощении некоторых идей Гитлера и не столь кровожадна, как идеологи германского нацизма. Она не призывает никого убивать даже ради экономии столь скудных бюджетных средств. Все очень просто – стерилизация. Не принудительная, как в фашисткой Германии, а условно добровольная, в обмен на социальное пособие. Хочешь, чтобы государство оказывало тебе помощь – помоги государству, избавь его от детей низкого качества!Третьякова не произнесла эти слова исключительно на эмоциях, и ее речь отнюдь не была экспромтом. Она готовилась, изучала опыт других государств. Не опираясь на печальную статистику фашисткой Германии, она привела менее радикальные примеры. Рассказал о Великобритании, Маргарет Тэтчер и одном из заместителей министра социальной политики, к слову лорде, который так же настаивал на стерилизации женщин, являющихся получателями социальных пособий. Вспомнила о Сингапуре и президенте страны Ли Куан Ю который настаивал на стерилизации женщин, не имеющих высшего образования. Забыла только упомянуть о том, что подобная практика также имела широкое распространение на территории США и Швеции, вплоть до 60-х годов прошлого столетия.В общем, опыт, на который можно опереться в деле экономии бюджетных средств, имеется с избытком. Вот только Третьякова как-то опрометчиво не учла, что применяемая на территории различных стран мира принудительная стерилизация была официально признана преступлением против человечности, подпадающим под юрисдикцию Римского статута Международного уголовного суда. Но вряд ли подобная перспектива остановит настоящих патриотов Украины, решивших во что бы то ни стало сделать свою страну процветающей европейской державой. У Гитлера-то получилось! Правда ненадолго…Алексей Зотье