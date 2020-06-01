Поздравление главы ЛНР Леонида Пасечника с Днем молодежи

Дорогие друзья!От всей души поздравляю вас с Днем молодежи!Каждый молодой житель Республики уникален своими интересами, мечтами и стремлениями, но есть то, что вас объединяет – любовь к Родине, чувство гордости за ее героическую историю и, конечно, желание сделать наш край лучше.Молодежь Луганщины воспитана на земле с великой историей, богатой культурой и многовековыми трудовыми традициями. Уверен, благодаря таланту, упорству и энергии молодого поколения многие задачи, стоящие перед нами, будут решены. Мы гордимся вашими победами и достижениями, всегда будем поддерживать во всех начинаниях, поможем найти достойное место в жизни, свое призвание.Друзья, искренне желаю вам как можно дольше сохранять в себе творческий запал, созидательную энергию и вдохновение!Никогда не останавливайтесь на достигнутом. Пусть сбудутся все ваши самые заветные мечты и смелые планы! Помните, что вы – будущее нашей Республики!Глава Луганской Народной РеспубликиЛеонид Пасечник27 июня — Луганск