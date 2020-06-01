Пожары в ЛНР за сутки уничтожили более 50 га сухой травы – МЧС

Пожары в Республике за минувшие сутки уничтожили более 50 га сухой травы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.

"Ликвидировано 24 пожара, 23 из которых связаны с загоранием травы и мусора на открытой территории общей площадью более 53 га", - говорится в сообщении.

Ранее в МЧС сообщали, что пожар уничтожил ячменное поле и фруктовый сад в поселке Красный Яр в пригороде Луганска.

Напомним, Центр гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР продлил действие высшего класса пожарной опасности до 30 июня.

Пятый класс пожарной опасности был объявлен метеорологами с 19 по 22 июня и затем продлен до 25 июня.

Напомним, что пожароопасность - это определенное состояние атмосферы: высокий температурный фон, низкое содержание водяного пара в атмосфере, отсутствие дождей и другие факторы, что влечет за собой самовозгорание лесных массивов, сухой травы в полях, парках, особенно при неосторожном обращении с огнем.

Существует пять классов пожарной опасности:

1-й класс – очень малая пожарная опасность,

2-й класс – малая пожарная опасность,

3-й класс – средняя пожарная опасность,

4-й класс – высокая пожарная опасность,

5-й класс – чрезвычайная пожарная опасность.

МЧС обращает внимание на то, что в пожароопасный период в лесах и степях запрещается разведение открытого огня. Запрещается также оставлять в лесной и степной зоне бутылки или осколки стекла, так как фокусирующее солнечные лучи стекло может сработать как зажигательная линза.

27 июня — Луганск