США применили в Сирии В«летающую мясорубкуВ»

Пентагон продемонстрировал новейшее достижение в гуманизации методов войны. В провинции Идлиб американцы разрубили на куски главаря местной «Аль-Каиды», причем казнь провел не палач, а выпущенная с беспилотника ракета R9X. Вместо взрывчатки ракета оснащена гигантскими лезвиями. Создать ее приказал еще предыдущий президент США Барак Обама – для минимизации жертв среди мирных жителей. Насколько эффективно такое оружие и нужно ли России создать свой аналог?Американские власти и запрещенная в России «Аль-Каида» в четверг синхронно подтвердили: в Идлибе погиб Халед аль-Арури – фактический глава сирийского крыла «Аль-Каиды», террористического движения «Хурас ад-Дин». Сама гибель произошла еще 14 июня. При этом газета The New York Times описала способ ликвидации аль-Арури как «соединение средневековой жестокости и передовых технологий».Террориста ликвидировали с помощью ракеты класса «воздух–земля» Hellfire AGM-114R9X, которая запускается с беспилотников MQ-9 Reaper. В этой модификации инертная боеголовка лишена взрывчатых веществ, зато корпус снабжен шестью мощными лезвиями. Они раскрываются за несколько секунд до удара и рассекают все на своем пути. Механизм раскрытия ножей до сих пор не раскрыт, и специалисты предполагают два варианта: с помощью электропривода или за счет набегающего потока воздуха.Основой для летающей «смерти с косой» стала ракета Hellfire («Адское пламя»), которая разрабатывалась как противотанковая, а в 1985 году в модификации AGM-114A была принята Пентагоном в качестве подвесного боеприпаса класса «воздух–земля» для вертолетов. С той поры ракета претерпела множество модификаций для различных целей.В прошлом году впервые стало известно о появлении особой «антитеррористической» версии Hellfire. По данным The Wall Street Journal, создание ракеты R9X началось еще в начале 2011 года по приказу Барака Обамы – для «снижения числа сопутствующих жертв при ликвидации с воздуха конкретных персон». Ракету с ножами собирались применить для казни Усамы бен Ладена, но, как известно, террорист № 1 был застрелен в мае 2011 года американским спецназом.После доработки, по информации WSJ, ракету впервые применили в 2017 году в том же самом Идлибе, а в прошлом году в Йемене с ее помощью был убит боевик «Аль-Каиды» Абдель-Монем аль-Фатхани, причастный к подрыву американского эсминца в 2000 году. Всего, как сообщал Пентагон, оружие использовалось за последние годы шесть раз – не только в Сирии и Йемене, но также в Афганистане, Пакистане, Сомали и Ираке. Обычно его применяли, если при ликвидации террориста стандартным оружием могли пострадать оказавшиеся рядом мирные жители.Как отмечает портал «Военное обозрение», эксперты прозвали ракету «летающим Ginsu» (по известной марке кухонных ножей), но в Сети также бытует выражение «летающая мясорубка». В частности, на фотографиях предполагаемого удара R9X в 2017 году видно, что ракета разворотила крышу автомобиля боевиков, превратив в месиво содержимое кузова.Действительно, при массе порядка 50 килограммов, высокая скорость и кинетическая мощность этой ракеты достаточны, «чтобы развалить любой объект, если это не бетонный бункер», считает главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. Эксперт полагает, что вооружение применяется не только для уничтожения «отдельных персон», как говорят разработчики.«Раскрывающиеся лезвия приданы для более обширного поражения небронированных целей – грузовых и легковых автомобилей, радиолокационных станций и других объектов», – сказал Мураховский.«Все известные случаи использования этой ракеты прошли успешно, поэтому ее можно считать эффективным кинетическим оружием», – сообщил эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Фролов. При этом новое вооружение не обходится Пентагону дороже обычной ракеты Hellfire, заметил собеседник. «Гипотетически, мы можем взять обычную ракету, поставить туда инертную боевую часть и просто стрелять ей как болванкой. Ножи просто гарантированно секут всех пассажиров в автомобиле», – отмечает эксперт РСМД.В определенном смысле заявления о гуманности «летающей мясорубки» оправданы, полагает Фролов: «Риск гибели непричастных людей резко снижается». Правда, гуманность продиктована еще и меркантильным расчетом, добавил он. «В прошлом году было 611 случаев, когда Пентагон возмещал частным лицам ущерб, нанесенный в результате боевых действий. Всего порядка 2 млн долларов, – заметил собеседник. – С одной стороны, это немного. С другой – очевидно, что использование таких ракет – это еще и экономия, отчасти компенсирующая затраты на разработку».При всех вероятных выгодах, Россия вряд ли возьмет на вооружение нечто подобное, полагают эксперты. «В принципе, для инерционных вооружений мы можем использовать даже штатные боеприпасы – ракеты или авиабомбы, – заметил Мураховский. – Обычно они так и применяются – для поражения учебных целей, чтобы с одного захода не разбомбить весь полигон». Но для реальной борьбы с боевиками «ракеты-болванки» вряд ли эффективны, полагает эксперт.«Подход американцев – персонифицированный. Они считают, что если точечно уничтожили лидера, то развалится организация, которая им не нравится, – заметил Мураховский. – Но практика показывает обратный эффект: убитые главари объявляются «мучениками», «героями». Их образ помогает заманить в ряды организации еще больше сторонников».Схожей точки зрения придерживается и Фролов. «Мы не проводим за рубежом точечных ликвидаций отдельных персонажей, – подчеркнул эксперт РСМД. – Если мы ведем боевые действия, то на законных основаниях против законных целей. Поэтому у нас такой потребности нет, как у американцев».Впрочем, эксперт все же признает, что иметь подобного рода системы для России не было бы лишним, поскольку тема гуманизации войны и снижения числа жертв среди гражданского населения очень актуальна. «А нас тоже часто обвиняют в том, что мы якобы убиваем в Сирии мирных жителей», – говорит Фролов.Но сперва, отмечает эксперт РМСД, России следует создать управляемые серийные малые боеприпасы для дронов хотя бы в обычном исполнении – «так, чтобы и сами беспилотники были нашего производства, и чтобы боеприпасы к ним были отработаны серийно – хотя бы как у турок». «Для начала это надо сделать, а уж потом думать о всяких летающих ножах», – резюмировал Фролов.Андрей Самохин