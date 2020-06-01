Как и когда Киев собирается возвращать Донбасс

Даже у самых пропащих душой и телом людей в периоды просветления случается озарение: вот завтра он круто изменит свою жизнь в лучшую сторону, бросит свои пагубные занятия и возьмётся за дело. Так, один мой знакомый с друзьями собирался на рыбалку. В ходе обсуждения летом на лавочке они так замечтались, что взяли бутылку, чтобы обсуждать было сподручнее. Затем послали гонца ещё за одной, и ещё… В итоге никто никуда не поехал, конечно, но разговоры были громкие. Приблизительно так Киев собирается возвращать себе Донбасс (а вместе с ним и Крым, между прочим).У кого-то нынешняя Украина ассоциируется с Украинской Республикой, входящей в состав СССР. Этим людям её вЂ• Украину вЂ• жаль. Кто-то видит Украину как перспективную страну, начинающую маленькими и неуверенными шажками двигаться к лучшей жизни.вЂ• Почему у Украины получилось? вЂ• спрашивают они.Таких людей тоже можно только пожалеть. Это мечтатели. Такие же, как и те, которые сидят в Киеве и строят планы.Давайте начистоту: есть ли в Киеве властные люди, которые озабочены не только личным обогащением, но и имеющие желание сделать жизнь окружающих лучше? Лучше, конечно, в том смысле, в каком они это самое «лучше» понимают. Видимо, есть. Эти люди, кроме всего прочего, страсть как желают вернуть Донбасс в стойло, наказав «сепаратистов». В их искреннее желание можно поверить. Но как и когда они собираются осуществлять задуманное?Для этого у Киева есть несколько методов, которые тот пытается применять комплексно, стараясь дополнять одно другим. Но получается не очень, приблизительно, как если бы лечили ангину нырянием в прорубь. Сколько методов есть у Киева, чтобы реализовать свои хотелки? Я насчитал пять. Вот о них сейчас и пойдёт речь.Война вЂ• это продолжение политики, только иными средствами. Слышали такое выражение? Или вот такое: пока говорят дипломаты, пушки молчат. Но на Украине всё получилось, как обычно, наоборот: сначала украинские дипломаты всех кинули, а потом заговорили пушки.Тогда, в те тревожные годы, у Киева ничего не получилось. Там очень хотели, упирались, но ничего не смогли. Украинская армия загоняла себя в новые и новые котлы, достигнув лишь частичной реализации своих целей, сократив территорию ЛДНР, но не захватив Республики полностью. Однако этот метод некоторые ребята в Киеве всё ещё считают основным. Недаром в последнее время что-то разговорился Александр вЂ• Куриная Гузка вЂ• Турчинов, начавший рассуждать о том, что «Россия понимает только силу». Так называемая украинская партия войны, во главе которой бегает недопосаженный шоколадный атаман «Петропа Рошенко», имеет серьёзную силу, черпаемую из посольства США в Киеве.Решится ли Киев на крупномасштабные военные действия с котлами, фронтовыми манёврами и массовыми побегами «к агрессору» через границу? Есть мнение, что да. Пусть вас не смущает относительное затишье последних лет. Время придёт, и Украина совершит что-то подобное тому, что совершил Саакашвили в 2008 году. Результат будет тот же, но киевской верхушке по большому счёту плевать. Тот, кто будет отдавать команду, будет делать это, сидя на чемоданах, а та самая команда станет платой за безопасность в эмиграции. Когда это случится? Вероятнее всего, в ходе выборов в США, России или при проведении какой-нибудь очередной Олимпиады. Наши «западные партнёры» любят, знаете ли, устраивать войны на фоне больших политических или культурных мероприятий, используя их как прикрытие.Пока военный метод Киев держит в рукаве, метод политический используется на всю катушку. Ну как катушку… катушечку. Такую небольшую, хуторскую, пропахшую навозом, но тем не менее.Политические методы Киева чаще всего напоминают цирковые номера. Тамошние дипломаты миндальничают, кричат, занимаются самодурством, и тех российских функционеров, которым поручено работать с нашими «украинскими коллегами», можно только пожалеть вЂ• профессия у них непростая. Видимо, попасть на «украинское направление» не хотят не только американские дипломаты, для которых это просто билет в один конец без остановок, но и российские.В качестве политических финтов у Киева имеются следующие: настаивать на выполнении пунктов Минских соглашений в нарушенном порядке вЂ• в таком, каком хочется Украине и её заокеанским хозяевам. Призывать «цивилизованное мировое сообщество» к оказанию давления на Россию (которая вообще не является стороной конфликта). Призывать военные силы НАТО напрямую вмешаться в гражданский конфликт на Донбассе, а также вести законотворческую работу, усложняющую, как кажется в Киеве, жизнь народным Республикам.Недавняя клоунада с делегацией лояльных нынешней киевской власти якобы жителей Донбасса, которые должны были представлять интересы ЛДНР, вам, видимо, уже известна. Евроукры решились на хитрый, как им кажется, трюк вЂ• начать договариваться самим с собой. Этот номер не прошёл, как и не пройдёт номер с попытками выборочно исполнять пункты Минских соглашений. Так называемый Минск, конечно, давно мёртв, и пахнет от него препаршиво, но тут получается прямо как с демократией по Черчиллю: нет ничего хуже её, но ничего лучше люди ещё не придумали.Давление на Россию оказывается и без просьб украинских марионеток. Оно вЂ• давление вЂ• конечно, неприятное в ряде случаев, но не более. Как показывает опыт, жить в условиях западных санкций вполне можно. Особенно когда нашел методы их обхода. Поэтому России от них ни холодно ни жарко.Призыв сил НАТО, которые, по одной из версий, должны занять границу между ЛДНР и Россией, это одна из наименее реалистичных украинских хотелок. Да и в НАТО нет дураков. Одно дело грозить евроатлантическим кулачком с трибуны в Брюсселе, а другое вЂ• ехать в настоящую горячую точку где-то на краю европейской географии, как будто своих точек европейцам мало (вспомним Ливию, где всё горячее и горячее).Ну а что до законотворческой деятельности, направленной на усложнение жизни независимым Республикам, то все эти переименования городов и улиц, назначения заочных мэров и губернаторов и прочие мелкие пакости ни на что не влияют.Экономическое давление со стороны официального Киева вЂ• это известный оксюморон, но он тем не менее существует. Как и положено истинным сознательным украинцам, Киев гадит по-мелкому. Зажимает пенсии гражданам Республик, которые честно отпахали, выплачивая пенсионные взносы, применяет санкции к России, занимается блокированием поставок товаров в ЛДНР, шантажирует водой из канала Северского Донца. В конце концов, выносит какие-то судебные решения финансового толка о том, что в Донецкой и Луганской народных республиках кто-то кому-то что-то должен. Опять же нельзя забывать о «трубопроводном» шантаже. Времена последнего, к слову, видимо, подходят к концу, поскольку в Киеве уже начали жаловаться на то, что россияне приступили к демонтажу части инфраструктуры, по которой подаётся газ в Европу через украинскую территорию, так что этот метод теряет свою силу просто с каждым новым месяцем.Может ли Киев так экономически надавить на Россию, чтобы там задумались над необходимостью впихивания мятежных Республик назад в незалэжную? Есть мнение, что вряд ли. Что там могут? Подать ещё один газовый иск? Даже если Киев его выиграет, что уже, кстати, было, то в глобальном масштабе такая экономическая победа ничего не поменяет.Может ли Киев надавить на Республики экономически либо, наоборот, предложить им некий мегапряник, благодаря которому те решат влиться в состав Украины? Что до второго, то это полностью исключено: украинский пряник очень мал, грязен и невкусен. Он засох и покрылся плесенью. Но самое главное, никто его доставать не планирует. Отказ идти на какие-либо уступки вЂ• характерная черта современного украинского политического истеблишмента. Ну а как там с экономическим кнутом? Кнут можно применить на того, кто находится в зависимости от тебя, а поскольку Киев в последние годы только тем и занимался, что рубил эту самую зависимость, то возможностей у него, можно сказать, нет.Отдельные представители украинской нации считают, что они лучше всех в мире танцуют и поют. Так, быть может, плясками и песнями Украина сможет расположить к себе ЛДНР настолько, что Республики вернутся назад в стойло? Конечно, под песнями и танцами нужно понимать в целом украинскую, так сказать, культуру вместе с её современными явлениями в виде св. Николая вместо Деда Мороза, в виде С. Бандеры вместо Г. Жукова и празднования очередной годовщины голодомора вместо Дня Победы.Смотрят ли в Донецке и Луганске украинское телевидение? Смотрят, но только те, кто смотрел ранее. Те, кто не смотрел, те не смотрят и сейчас. Кто смотрит? В основном это бабушки, которым важны сериалы, показываемые на отдельных украинских телеканалах. Вместе с этим, поскольку в Республиках имеется полноценное вещание российских телеканалов, они смотрят и федеральное телевидение или даже чего-то из так называемого кабельного. Меняется ли политическая точка зрения бабушек после просмотра чего-нибудь из Геббельс-ТВ? Давайте спросим иначе: волнует ли кого-то мнение отдельных бабушек на лавочке, насмотревшихся украинских сериалов? Волнует, но мало. При всём уважении к ним их слово, скажем, на гипотетическом референдуме о возможном возврате Республик назад будет ничтожным.Действует ли украинская теле- и радиопропаганда на граждан ЛДНР? Если и действует, то слабо. То меньшинство, которое было против отделения и которое по каким-то причинам продолжает проживать на территории Республик, любит Украину и безо всякой дополнительной информационной обработки. Соответственно, те, кто Украину терпеть не могут, также останутся при своём мнении, несмотря на пропаганду, идущую из украинского зомбоящика. Артиллерийские прилёты с украинской стороны в этом плане влияют куда сильнее.Будут ли в ЛДНР концерты украинских музыкальных исполнителей? Кто-то, конечно, может, когда-то и заедет, но будет это нескоро. По большей же части украинская эстрада может распрощаться с Донбассом, чьи жители, честно сказать, ничего от этого не потеряют.Зависят ли Республики от какого-нибудь культурного явления, связанного с Украиной? По долгому размышлению таковых не обнаружено. В ЛДНР уже полностью отказались от украинского языка, поубирали из некоторых учебных заведений бюсты и барельефы, установленные в честь украинских писателей. Один лишь Т. Шевченко продолжает гордо стоять напротив донецкой ОГА, но и его время рано или поздно подойдёт к концу, несмотря на то что на Донбассе, в отличие от некоторых регионов Украины, живут люди, а не дикие обезьяны, и с памятниками там не воюют.Может Киев чем-то привлечь граждан ЛДНР, каким-то культурно-идеологическим явлением? Есть мнение, что не может. Украинская культура имеет плохую репутацию даже у себя дома, и говорить о том, что она сможет повлиять на чьи-то сторонние умы, не приходится.Ну, а напоследок рассмотрим метод украинского террора, который не стоит путать с теми военными преступлениями, которые ВСУ и националистические батальоны творили и творят на Донбассе. Последнее происходит, так сказать, в рамках официальной войны, а террор вЂ• это более тонкое явление, направленное на запугивание как простого населения, так и руководителей Республик. Не перечисляя конкретно, отметим, что на совести СБУ множество жизней хороших людей, связанных с гражданской войной. Кто-то погибал громко, о чьей-то гибели мало кто знает, а может, вообще никто не узнает, но украинские спецы в этом отношении работу ведут. И что характерно, им помогают украинские телеканалы, которые после очередного взрыва где-нибудь в центре города, подготовленного диверсионными украинскими службами, рассказывают то о «кровавых разборках» местного донбасского бизнеса и политикума, то включается стандартное «сепаратисты снова сами себя обстреляли». И всё это с единственным посылом: покайтесь, вернитесь и террор прекратится. Нужно ли говорить, что этот метод не работает?Каждый теракт, устроенный украинской стороной на мирных землях Донбасса, как бы это пафосно ни звучало, гулко отзывается в сердцах местных жителей, которых, конечно, подобными акциями запугать не получится. И не такое видывали и слыхивали.Какие возможности есть у Киева в этом отношении? Там, например, могут перекрыть или испортить (отравить) важнейшую водную артерию вЂ• канал Северский Донец вЂ• Донбасс. Могут продолжать уничтожать важную инфраструктуру вроде водонапорных, очистных, фильтровальных, газораспределительных и прочих важных станций. Могут, в конце концов, полностью перекрыть въезд и выезд на КПП, устроив Республикам изоляцию. Ходили слухи о том, что под Донецком, недалеко от Песок, на территории бывшего завода резинотехнических изделий украинская армия наносила артиллерийские и даже ракетные удары по местному захоронению радиоактивных отходов, которые завезли ещё при Кучме, но доказательств этому нет.В качестве крайней меры можно предположить, что Киев вместе со своими американскими хозяевами попытается провести на жителях ЛДНР какой-нибудь биологический эксперимент. В конце концов, не зря же под американским надзором трудятся украинские биолаборатории, и не зря ещё в 2014-м американские спецы ковырялись в скотомогильнике под Одессой, где, как говорили местные, где-то глубоко захоронены палочки чумы. Возможностей, как видите, немало. Но осуществление некоторых, как видится, будет переходом некоей красной черты, после чего откуда надо последует симметричный, а может, и асимметричный ответ, способный окончательно похоронить Украину. Поэтому от некоторых действий Киев по-прежнему воздерживается, как воздержались в своё время его американские хозяева, так и не отключив Россию от SWIFT, хоть и грозились. Тогда ещё Д. Медведев сказал, что отключение от SWIFT было бы «актом войны», подразумевая соответствующие ответные действия. Вот за океаном и не решились.Продолжаю пребывать во мнении, что Донбасс, во всяком случае его часть, для Украины потерян навсегда и никакие методы не помогут его вернуть. Киеву больше нужно переживать о том, чтобы остальные регионы не начали отчаливать. Чего стоит только Закарпатье с его ползучей венгерской экспансией. Будет ли Киев продолжать применять вышеописанные методы, включая военный, на Донбассе? Вне всякого сомнения, да. На что-то громкое там обязательно решатся, подгадывая свои решения под большие политические события, связанные с Россией и США.Когда Киев планирует вернуть Донбасс в свой состав? Есть мнение, что заявление Зеленского о том, что он вернёт Донбасс до конца 2020 года, не стоит и тех трусов, которые он спускал перед камерой ради виртуозного исполнения свой знаменитой партии на рояле. И его громкое обещание «поменять тактику», если Минские соглашения не будут выполнены, такое же унылое и пустое блеянье. И когда жахнет по-настоящему (а это обязательно случится), всё произойдёт совсем не так, как предсказывают сейчас украинские политологи и обещают президенты. И после этого Украина в нынешнем своём виде навсегда исчезнет с политической карты мира.Сергей Донецкий