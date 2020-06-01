Меркель предложила Европе задуматься о мире без лидерства США

"Мы выросли с определенным пониманием того, что Соединенные Штаты хотят быть мировой державой. Если США сейчас хотят перестать исполнять эту роль по собственной воле, нам нужно было бы всерьез задуматься над этим", - сказала Меркель.

Фото: © REUTERS/Hannibal HanschkeЕвропейские страны должны всерьез задуматься над новой реальностью, где США могут не стремиться быть мировым лидером. Об этом канцлер Германии Ангела Меркель заявила в интервью ряду европейских изданий, включая газету The Guardian, передает РИА Новости.Она заявила, что американские войска в ФРГ помогают защищать не только европейские страны НАТО, но также интересы Вашингтона, и пообещала продолжать наращивать военный потенциал Германии.Канцлер добавила, что существуют "веские причины" сохранять приверженность НАТО и "общему ядерному зонтику". "Но, конечно, Европа должна нести большее бремя (расходов. – прим. ред.), чем во время холодной войны", - выразила мнение Меркель.Ранее немецкий канцлер уже выступала с критическими высказываниями в адрес США. В частности, в сентябре прошлого года она заявила, что Европе необходимо самой думать о своей безопасности, потому что США не будут защищать ее "автоматически", как это было во времена холодной войны.