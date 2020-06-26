Донбасс. Оперативная лента военных событий 27.06.2020

Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.вЃЈвЃЈ- Лента военных событий в Новороссии за 26.06.202009:50Военный эксперт Юрий Кнутов — о мерах по противодействию беспилотникам ВСУ на линии соприкосновения в Донбассе, действия которых наносят серьезный урон обороне ЛДНР.09:00Об этом сегодня сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Уточняется, что огонь велся в 5:05 и 6:12 утра. Всего было выпущено 13 мин калибром 82 мм. Данные о последствиях обстрелов уточняются.