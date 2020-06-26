Донбасс. Оперативная лента военных событий 27.06.2020
Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.
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Военно-гуманитарный центр помощи подразделениям ВС ЛНР и ДНР
Заглавный пост о военно-гуманитарной работе https://centercigr.livejournal.com/153337.html
Группа военно-гуманитарной помощи в ВК https://vk.com/militarydonbass и в твиттере https://twitter.com/militarydonbass
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- Лента военных событий в Новороссии за 26.06.2020
09:50 Донбассу срочно нужно "лекарство" от дронов
Военный эксперт Юрий Кнутов — о мерах по противодействию беспилотникам ВСУ на линии соприкосновения в Донбассе, действия которых наносят серьезный урон обороне ЛДНР.
09:00 Районы поселков Каштановое и Минеральное под Ясиноватой оказались под минометным обстрелом со стороны украинской армии.
Об этом сегодня сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Уточняется, что огонь велся в 5:05 и 6:12 утра. Всего было выпущено 13 мин калибром 82 мм. Данные о последствиях обстрелов уточняются.
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